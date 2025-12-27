Колесо обозрения на Подоле в Киеве закрыли, его демонтируют

Колесо обозрения на Подоле в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве закрыли аттракцион "Панорамное колесо обозрения" на Подоле. По требованию прокураторы владелец демонтирует его своими силами.

Об этом говорится на сайте КГГА со ссылкой на Департамент территориального контроля Киева.

Что известно о закрытии колеса обозрения на Подоле

"Специалисты департамента неоднократно выдавали предписание о демонтаже аттракциона. В частности последнее предписание выдано 22 декабря этого года. Кроме того, работники инспекции по благоустройству составили админпротокол на владельцев аттракциона", — рассказал директор департамента Михаил Будилов.

Он уточнил, что вопросы демонтажа таких конструкций не входят в полномочия Департамента земельных ресурсов и Департамента территориального контроля города Киева.

Вместе с тем, согласно Акту периодического технического осмотра, составленного ООО "Межрегиональный экспертно технический центр" 21 октября 2025 года, эксплуатация аттракциона допускается и соответствует его паспортным характеристикам.

Во время проверки специалисты осмотрели все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности, а также состояние металлоконструкций, болтовых и сварных соединений.

Кроме этого, было проведено испытание, которое аттракцион успешно прошел: на момент осмотра все узлы, механизмы, приборы и устройства безопасности функционировали должным образом. После снятия нагрузки трещин или остаточных деформаций металлоконструкции и сварных швов не зафиксировали.

В КГГА также напомнили, что колесо обозрения установили в 2017 году. Сейчас городские власти проводят переговоры с владельцем о возможном переносе аттракциона на другую локацию в пределах столицы.

Напомним, 26 декабря согласно сообщению пресс-службы Киевской городской прокуратуры стало известно, прокуратора обратилась в суд с целью запрета колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона. Кроме того, должностным лицам КГГА объявили подозрения.

Также мы писали, что в Киеве уберут памятник Булгакову и камень Ленину.