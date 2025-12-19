Видео
В Киеве исчезнет памятник Булгакову и камень Ленину

В Киеве исчезнет памятник Булгакову и камень Ленину

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:03
Российские памятники на надписи в Киеве — какие уберут
Памятник Булгакову в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

В Киеве уберут 15 объектов и отдельных элементов, связанных с символикой Российской империи и СССР. Среди них — памятник российскому писателю Михаилу Булгакову.

Соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли на пленарном заседании в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Киев снесет несколько памятников и запрещенных элементов — список

Согласно решению, уберут такие элементы:

  • надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов" с фасада рынка "Житний";
  • запрещенную символику на объекте, расположенном при въезде в Киев на Столичном шоссе / Старообуховской трассе;
  • отдельные идеологические элементы на доме на ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район);
  • герб СССР со знака на границе Киева на Большой Кольцевой дороге, возле остановки "ул. Жмеринская";
  • с фасада дома по ул. Архитектора Городецкого, 9 в Печерском районе изымут надпись "МУП СССР";
  • названия российских городов с памятного знака "Нулевой километр" на Глобусе, расположенном на Майдане Независимости;
  • слово "русский" на мемориальной доске Виктору Васнецову (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район);
  • элементы советской идеологической маркировки на памятнике воинам-освободителям (ул. Шелковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) - в частности, текст выложат на украинском языке, а дату "1941–1945" заменят на "1939–1945". Также изменится формулировка "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Полностью устранят из публичного пространства памятники:

  • Дмитрию Мануильскому;
  • Михаилу Глинке;
  • Анне Ахматовой;
  • Михаилу Булгакову.

Также уберут знак "Киев — город-герой" с изображением пятиконечной звезды; памятный камень в честь 100-летия Ленина; мемориальную доску Петру Чайковскому; мемориальную доску с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева".

Напомним, 18 декабря Киевсовет также принял бюджет столицы на 2026 год.

Также мы писали, что депутатские фонды увеличились на 600 млн гривен.

Киев СССР рынок памятник Киевсовет российская символика
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
