Российские памятники на надписи в Киеве — какие уберут

В Киеве уберут 15 объектов и отдельных элементов, связанных с символикой Российской империи и СССР. Среди них — памятник российскому писателю Михаилу Булгакову.

Соответствующее решение депутаты Киевсовета приняли на пленарном заседании в четверг, 18 декабря.

Согласно решению, уберут такие элементы:

надписи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" и цитаты "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов" с фасада рынка "Житний";

запрещенную символику на объекте, расположенном при въезде в Киев на Столичном шоссе / Старообуховской трассе;

отдельные идеологические элементы на доме на ул. Ивана Драча, 3 (Голосеевский район);

герб СССР со знака на границе Киева на Большой Кольцевой дороге, возле остановки "ул. Жмеринская";

с фасада дома по ул. Архитектора Городецкого, 9 в Печерском районе изымут надпись "МУП СССР";

названия российских городов с памятного знака "Нулевой километр" на Глобусе, расположенном на Майдане Независимости;

слово "русский" на мемориальной доске Виктору Васнецову (ул. Владимирская, 28, Шевченковский район);

элементы советской идеологической маркировки на памятнике воинам-освободителям (ул. Шелковичная, 39/1, Свято-Михайловская больница, Печерский район) - в частности, текст выложат на украинском языке, а дату "1941–1945" заменят на "1939–1945". Также изменится формулировка "Великая Отечественная война" на "Вторая мировая война".

Полностью устранят из публичного пространства памятники:

Дмитрию Мануильскому;

Михаилу Глинке;

Анне Ахматовой;

Михаилу Булгакову.

Также уберут знак "Киев — город-герой" с изображением пятиконечной звезды; памятный камень в честь 100-летия Ленина; мемориальную доску Петру Чайковскому; мемориальную доску с надписью: "В этом доме в период немецко-фашистской оккупации (1941-1943 гг.) вел работу подпольный Шевченковский райком КП(б)У г. Киева".

