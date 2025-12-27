Відео
Головна Київ У Києві демонтують колесо огляду на Подолі — що відомо

У Києві демонтують колесо огляду на Подолі — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 05:05
Колесо огляду на Подолі у Києві закрили, його демонтують
Колесо огляду на Подолі в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві закрили атракціон "Панорамне колесо огляду" на Подолі. На вимогу прокуратори власник демонтує його своїми силами.

Про це йдеться на сайті КМДА з посиланням на Департамент територіального контролю Києва.

Читайте також:

Що відомо про закриття колеса огляду на Подолі

"Фахівці департаменту неодноразово видавали припис про демонтаж атракціону. Зокрема останній припис видано 22 грудня цього року. Окрім того, працівники інспекції з благоустрою склали адмінпротокол на власників атракціону", — розповів директор департаменту Михайло Буділов.

Він уточнив, що питання демонтажу таких конструкцій не входять до повноважень Департаменту земельних ресурсів та Департаменту територіального контролю міста Києва.

Разом із тим, відповідно до Акту періодичного технічного огляду, складеного ТОВ "Міжрегіональний експертно технічний центр" 21 жовтня 2025 року, експлуатація атракціону допускається та відповідає його паспортним характеристикам.

Під час перевірки спеціалісти оглянули всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки, а також стан металоконструкцій, болтових і зварних з’єднань.

Крім цього, було проведено випробування, яке атракціон успішно пройшов: на момент огляду всі вузли, механізми, прилади та пристрої безпеки функціонували належним чином. Після зняття навантаження тріщин або залишкових деформацій металоконструкції та зварних швів не зафіксували.

У КМДА також нагадали, що колесо огляду встановили у 2017 році. Наразі міська влада проводить перемовини з власником щодо можливого перенесення атракціону на іншу локацію в межах столиці.

Нагадаємо, 26 грудня згідно допису пресслужби Київської міської прокуратури стало відомо, прокуратора звернулась до суду з метою заборони колеса огляду на Подолі через незадовільний стан атракціону. Окрім того, посадовцям КМДА оголосили підозри.

Також ми писали, що у Києві приберуть пам'ятник Булгакову та камінь Леніну.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
