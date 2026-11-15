В Киеве ограничили движение Северным мостом: как движутся автомобили
В Киеве в воскресенье, 15 ноября, временно изменили схему движения по проспекту Романа Шухевича. В частности, движение по Северному мосту с левого берега на правый разрешено только общественному транспорту.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.
Временная схема движения по проспекту Романа Шухевича в Киеве 15 ноября
Водителям легковых автомобилей, следующим по проспекту Романа Шухевича в сторону Северного моста, необходимо изменить направление движения и развернуться в специально оборудованном месте возле перекрестка с улицей Оноре де Бальзака.
Для грузовиков, следующих в сторону Северного моста, оборудовали временное место для разворота на проспекте Романа Шухевича недалеко от моста через реку Десенку. После этого водители смогут продолжить движение в противоположном направлении и повернуть направо на Подольский мостовой переход.
"Движение по Северному мосту в направлении с левого берега на правый разрешено исключительно общественному транспорту. С правого на левый — легковым автомобилям и общественному транспорту", — говорится в сообщении.
Попасть в парк "Муромец" и торговые центры пока можно только с правого берега.
Патрульные на месте следят за безопасностью дорожного движения, а водителей о временных изменениях в организации проезда предупреждают соответствующие дорожные знаки.
Как писали Новини.LIVE, в Киеве рассматривают возможность запуска пассажирского речного сообщения между Славутичем и Почтовой площадью. Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко считает, что такой маршрут можно организовать уже в ближайшее время.
Кроме того, Крейденко сообщил о начале строительства понтонных мостов в Киеве. Объекты планируют подготовить к эксплуатации в течение трех-четырех месяцев.