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В Киеве ограничили движение Северным мостом: как движутся автомобили

Ua ru
15 ноября 2026 15:56
В Киеве ограничили движение по Северному мосту 15 ноября УНИАН
Северный мост в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве в воскресенье, 15 ноября, временно изменили схему движения по проспекту Романа Шухевича. В частности, движение по Северному мосту с левого берега на правый разрешено только общественному транспорту.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, передает Новини.LIVE.

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Временная схема движения по проспекту Романа Шухевича в Киеве 15 ноября

Водителям легковых автомобилей, следующим по проспекту Романа Шухевича в сторону Северного моста, необходимо изменить направление движения и развернуться в специально оборудованном месте возле перекрестка с улицей Оноре де Бальзака.

Для грузовиков, следующих в сторону Северного моста, оборудовали временное место для разворота на проспекте Романа Шухевича недалеко от моста через реку Десенку. После этого водители смогут продолжить движение в противоположном направлении и повернуть направо на Подольский мостовой переход.

Рух Північним мостом Києва 15 листопада
Движение по проспекту Романа Шухевича в Киеве 15 ноября. Фото: t.me/kyivpatrol

"Движение по Северному мосту в направлении с левого берега на правый разрешено исключительно общественному транспорту. С правого на левый — легковым автомобилям и общественному транспорту", — говорится в сообщении.

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Патрульные на месте следят за безопасностью дорожного движения, а водителей о временных изменениях в организации проезда предупреждают соответствующие дорожные знаки.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве рассматривают возможность запуска пассажирского речного сообщения между Славутичем и Почтовой площадью. Депутат Верховной Рады Владимир Крейденко считает, что такой маршрут можно организовать уже в ближайшее время.

Кроме того, Крейденко сообщил о начале строительства понтонных мостов в Киеве. Объекты планируют подготовить к эксплуатации в течение трех-четырех месяцев.

Киев мост полиция автомобиль Северный мост
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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