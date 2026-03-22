Умерла девочка, которая упала в яму с кипятком в Киеве
Девочка, которая упала в яму с кипятком в Киеве в январе умерла. Тогда она получила 73% ожогов тела, а дело расследовали правоохранители. Проезжую часть и тротуары начало заливать горячей водой, когда работники теплоэнерго устраняли повреждения теплосети центрального отопления.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала мама девочки.
Падение девочки в яму с кипятком в Киеве
Как известно, в начале января 16-летняя девочка упала в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского. Медики оценивали состояние несовершеннолетней как критически тяжелое. Руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" задержали.
Мама пострадавшей рассказывала, что КГГА не связалась с семьей после этого инцидента. Пострадавшую киевлянку доставили в больницу в Кельн, а все расходы на лечение взяла на себя Германия. Долгое время девочка находилась в коме в тяжелом состоянии.
Известно, что ей сделали девять операций и пересадили 25% кожи. Врачи пытались сделать все возможное, впрочем состояние оставалось тяжелым.
