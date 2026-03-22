Умерла девочка, которая упала в яму с кипятком в Киеве

Яма с кипятком в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Девочка, которая упала в яму с кипятком в Киеве в январе умерла. Тогда она получила 73% ожогов тела, а дело расследовали правоохранители. Проезжую часть и тротуары начало заливать горячей водой, когда работники теплоэнерго устраняли повреждения теплосети центрального отопления.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала мама девочки.

Падение девочки в яму с кипятком в Киеве

Как известно, в начале января 16-летняя девочка упала в яму с кипятком в Голосеевском районе Киева на проспекте Лобановского. Медики оценивали состояние несовершеннолетней как критически тяжелое. Руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" задержали.

Киевлянка Елена, которая пострадала в столице (справа). Фото: семейный архив

Мама пострадавшей рассказывала, что КГГА не связалась с семьей после этого инцидента. Пострадавшую киевлянку доставили в больницу в Кельн, а все расходы на лечение взяла на себя Германия. Долгое время девочка находилась в коме в тяжелом состоянии.

Известно, что ей сделали девять операций и пересадили 25% кожи. Врачи пытались сделать все возможное, впрочем состояние оставалось тяжелым.