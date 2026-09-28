Обстріл Києва 28 вересня - атаковано АЗС та офісну будівлю

Рятувальники на місці нічної атаки у Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни зранку у понеділок, 28 вересня, вчергове атакували Київ дронами. На цей раз під удар знову потрапила АЗС та офісна будівля. Окрім того, ворог атакував столицю вночі, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в офісних будівлях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 28 вересня та зранку

Починаючи з шостої ранку 28 вересня росіяни знову почали атакувати дронами Київ. У місті неодноразово було чути вибухи, а мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм повідомив про влучання в АЗС та офісну будівлю.

"В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.... У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю", — йдеться у повідомленні.

Пости Кличка. Фото: скриншот

Окрім того, зранку ДСНС України у Telegram розповіли про наслідки нічної атаки. За даними рятувальників, через обстріл постраждали 4 людини і наслідки було зафіксовано у трьох районах, а саме:

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Подільський район: пошкоджено нежитлову будівлю, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку;

пошкоджено нежитлову будівлю, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку; Голосіївський район: зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок;

зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок; у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

Пост ДСНС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 27 вересня ворог продовжував постійні атаки по Києву. Внаслідок однієї з них було пошкоджено будівлю, де знаходиться головний офіс "Київстар".

Також ми писали, що ввечері 27 вересня ворожий дрон влучив неподалік Палацу Україна. На місці атаки була пожежа.