Обстріл Києва 28 вересня - атаковано АЗС та офісну будівлю

У Києві дрони влучили в АЗС та офісні будівлі: на місці атаки пожежі
Росіяни зранку у понеділок, 28 вересня, вчергове атакували Київ дронами. На цей раз під удар знову потрапила АЗС та офісна будівля. Окрім того, ворог атакував столицю вночі, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в офісних будівлях.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.
Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 28 вересня та зранку
Починаючи з шостої ранку 28 вересня росіяни знову почали атакувати дронами Київ. У місті неодноразово було чути вибухи, а мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм повідомив про влучання в АЗС та офісну будівлю.
"В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.... У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, зранку ДСНС України у Telegram розповіли про наслідки нічної атаки. За даними рятувальників, через обстріл постраждали 4 людини і наслідки було зафіксовано у трьох районах, а саме:
- Подільський район: пошкоджено нежитлову будівлю, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку;
- Голосіївський район: зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок;
- у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.
Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 27 вересня ворог продовжував постійні атаки по Києву. Внаслідок однієї з них було пошкоджено будівлю, де знаходиться головний офіс "Київстар".
Також ми писали, що ввечері 27 вересня ворожий дрон влучив неподалік Палацу Україна. На місці атаки була пожежа.