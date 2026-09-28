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Головна Київ У Києві дрони влучили в АЗС та офісні будівлі: на місці атаки пожежі

У Києві дрони влучили в АЗС та офісні будівлі: на місці атаки пожежі

Ua ru
28 вересня 2026 07:02
Обстріл Києва 28 вересня - атаковано АЗС та офісну будівлю
Рятувальники на місці нічної атаки у Києві. Фото: t.me/dsns_telegram

Росіяни зранку у понеділок, 28 вересня, вчергове атакували Київ дронами. На цей раз під удар знову потрапила АЗС та офісна будівля. Окрім того, ворог атакував столицю вночі, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки та виникли пожежі в офісних будівлях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДСНС України.

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Наслідки обстрілу Києва в ніч проти 28 вересня та зранку

Починаючи з шостої ранку 28 вересня росіяни знову почали атакувати дронами Київ. У місті неодноразово було чути вибухи, а мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм повідомив про влучання в АЗС та офісну будівлю.

"В Оболонському районі, внаслідок влучання БпЛА, пошкоджені колонки АЗС. Пожежа.... У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю", — йдеться у повідомленні.

У Києві дрони влучили в АЗС та офісні будівлі: на місці атаки пожежі - фото 1
Пости Кличка. Фото: скриншот

Окрім того, зранку ДСНС України у Telegram розповіли про наслідки нічної атаки. За даними рятувальників, через обстріл постраждали 4 людини і наслідки було зафіксовано у трьох районах, а саме:

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  • Подільський район: пошкоджено нежитлову будівлю, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку;
  • Голосіївський район: зафіксовано влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок;
  • у Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.
У Києві дрони влучили в АЗС та офісні будівлі: на місці атаки пожежі - фото 2
Пост ДСНС. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора 27 вересня ворог продовжував постійні атаки по Києву. Внаслідок однієї з них було пошкоджено будівлю, де знаходиться головний офіс "Київстар".

Також ми писали, що ввечері 27 вересня ворожий дрон влучив неподалік Палацу Україна. На місці атаки була пожежа.

Київ війна пожежа вибух АЗС обстріли
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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