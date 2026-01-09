Атака на Київ 9 січня — Шахед влучив в автомобіль

У Києві двигун "Шахеда" влетів у авто — фото, відео
Під час нічної російської атаки на Дарницький район Києва двигун "Шахеда" влетів у вікно автомобіля. Це сталося у тому місці, де РФ вбила медика.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у п’ятницю, 9 січня.
Атака на Дарницький район — що відомо
Двигун потрапив у авто після влучання дрона в будинок. Він зупинився на передньому пасажирському сидінні.
Внаслідок попадання в автомобілі вибито вікно біля водія.
Додамо, що в цьому районі загинув медик, який приїхав на виклик.
Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія масовано атакувала Україну. Найбільше дісталося столиці. Там вже відомо про 26 поранених, також є загиблі.
По заходу України окупанти поцілили "Орєшніком".
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила мету удару по Києву.
