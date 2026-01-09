Відео
Головна Київ У Києві двигун "Шахеда" влетів у авто — фото, відео

Дата публікації: 9 січня 2026 12:45
Атака на Київ 9 січня — Шахед влучив в автомобіль
Двигун в салоні авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Під час нічної російської атаки на Дарницький район Києва двигун "Шахеда" влетів у вікно автомобіля. Це сталося у тому місці, де РФ вбила медика.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у п’ятницю, 9 січня.

Читайте також:

Атака на Дарницький район — що відомо

Двигун потрапив у авто після влучання дрона в будинок. Він зупинився на передньому пасажирському сидінні.

дрон
Частина "Шахеда" на пасажирському сидінні. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Внаслідок попадання в автомобілі вибито вікно біля водія.

авто
Вибите вікно в авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Додамо, що в цьому районі загинув медик, який приїхав на виклик.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія масовано атакувала Україну. Найбільше дісталося столиці. Там вже відомо про 26 поранених, також є загиблі.

По заходу України окупанти поцілили "Орєшніком".

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила мету удару по Києву.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
