Атака на Київ 9 січня — Шахед влучив в автомобіль

Двигун в салоні авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Під час нічної російської атаки на Дарницький район Києва двигун "Шахеда" влетів у вікно автомобіля. Це сталося у тому місці, де РФ вбила медика.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет у п’ятницю, 9 січня.

Атака на Дарницький район — що відомо

Двигун потрапив у авто після влучання дрона в будинок. Він зупинився на передньому пасажирському сидінні.

Частина "Шахеда" на пасажирському сидінні. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Внаслідок попадання в автомобілі вибито вікно біля водія.

Вибите вікно в авто. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремета

Додамо, що в цьому районі загинув медик, який приїхав на виклик.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія масовано атакувала Україну. Найбільше дісталося столиці. Там вже відомо про 26 поранених, також є загиблі.

По заходу України окупанти поцілили "Орєшніком".

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила мету удару по Києву.