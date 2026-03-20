В Киеве чиновник "Голосеево-Будинвеста" продавал бронирование

В Киеве разоблачили очередную схему с бронированием. Бывший исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Голосеево-Будинвест" за 17,5 тыс. долларов способствовал трудоустройству на работу с последующей отсрочкой от мобилизации.

Как отметили в прокуратуре, бывший исполняющий обязанности директора КП "Голосеево-Будинвест" предлагал за деньги решить вопрос относительно трудоустройства и дальнейшее бронирование. Он уже не работал на предприятии, но поддерживал связи с бывшими коллегами.

Чиновник предложил военнообязанному мужчине за 17,5 тысяч долларов устроить его на работу и оформить бронирование от мобилизации. Сначала он получил 2 тысячи долларов. Во время передачи остальной суммы мужчину задержали.

Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Недавно Высший антикоррупционный суд вынес приговор нардепу. Она за 11,3 тыс. долларов помогала мужчинам выезжать за границу. Людмиле Марченко назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Кроме того, в Киеве разоблачили мужчину, который за 6 тысяч долларов организовал снятие военнообязанного с розыска. Кроме того, он обещал фиктивное трудоустройство для получения бронирования.

