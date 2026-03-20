Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Киеве экс-чиновник "Голосеево-Будинвеста" продавал бронирование

В Киеве экс-чиновник "Голосеево-Будинвеста" продавал бронирование

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 14:28
В Киеве чиновник "Голосеево-Будинвеста" продавал бронирование
Прокуратура и СБУ разоблачили схему с бронированием в Киеве. Фото: Генпрокуратура

В Киеве разоблачили очередную схему с бронированием. Бывший исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Голосеево-Будинвест" за 17,5 тыс. долларов способствовал трудоустройству на работу с последующей отсрочкой от мобилизации.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, 20 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

В Киеве разоблачили схему с бронированием

Как отметили в прокуратуре, бывший исполняющий обязанности директора КП "Голосеево-Будинвест" предлагал за деньги решить вопрос относительно трудоустройства и дальнейшее бронирование. Он уже не работал на предприятии, но поддерживал связи с бывшими коллегами.

У Києві посадовець підприємства продавав бронювання за тисячі доларів
Правоохранители разоблачили схему с бронированием. Фото: Генпрокуратура

Чиновник предложил военнообязанному мужчине за 17,5 тысяч долларов устроить его на работу и оформить бронирование от мобилизации. Сначала он получил 2 тысячи долларов. Во время передачи остальной суммы мужчину задержали.

У Києві посадовець підприємства продавав бронювання за тисячі доларів
Правоохранители на месте передачи средств. Фото: Генпрокуратура

Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Недавно Высший антикоррупционный суд вынес приговор нардепу. Она за 11,3 тыс. долларов помогала мужчинам выезжать за границу. Людмиле Марченко назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Кроме того, в Киеве разоблачили мужчину, который за 6 тысяч долларов организовал снятие военнообязанного с розыска. Кроме того, он обещал фиктивное трудоустройство для получения бронирования.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Киев прокуратура бронирование
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации