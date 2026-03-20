У Києві посадовець "Голосіїво-Будінвесту" продавав бронювання

Прокуратура та СБУ викрили схему з бронюванням у Києві.

У Києві викрили чергову схему з бронюванням. Колишній виконуючий обов'язки директора комунального підприємства "Голосіїво-Будінвест" за 17,5 тис. доларів сприяв працевлаштуванню на роботу з подальшою відстрочкою від мобілізації.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, 20 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Як зазначили у прокуратурі, колишній виконувач обов'язків директора КП "Голосіїво-Будінвест" пропонував за гроші вирішити питання стосовно працевлаштування та подальше бронювання. Він вже не працював на підприємстві, але підтримував зв'язки з колишніми колегами.

Правоохоронці викрили схему з бронюванням. Фото: Генпрокуратура

Посадовець запропонував військовозобов'язаному чоловіку за 17,5 тисяч доларів влаштувати його на роботу та оформити бронювання від мобілізації. Спочатку він отримав 2 тисячі доларів. Під час передачі решти суми чоловіка затримали.

Правоохоронці на місці передачі коштів. Фото: Генпрокуратура

Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нещодавно Вищий антикорупційний суд виніс вирок нардепці. Вона за 11,3 тис. доларів допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Людмилі Марченко призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Крім того, у Києві викрили чоловіка, який за 6 тисяч доларів організував зняття військовозобов'язаного з розшуку. Крім того, він обіцяв фіктивне працевлаштування для отримання бронювання.