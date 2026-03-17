В Киеве разоблачили схему по снятию с розыска за 6 тысяч долларов

Разоблачение злоумышленников. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мужчина за 6000 долларов организовал снятие военнообязанного с розыска и фиктивное трудоустройство для получения бронирования. По данным следствия, все процедуры обещали провести без личного участия клиента через систему "Оберіг". Сейчас фигуранту сообщили о подозрении, правоохранители устанавливают других причастных к схеме.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры во вторник, 17 марта.

Деньги, которые обнаружили во время разоблачения злоумышленника. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве разоблачили мужчину, который за деньги снимал с розыска

Итак, прокуроры сообщили о подозрении уроженцу Одесской области. Как известно, мужчина помог снять с военнообязанного статус "в розыске" в системе "Оберег".

По данным следствия, за вознаграждение подозреваемый пообещал помочь киевлянину сняться с розыска и обновить военно-учетные данные. Все процедуры планировали провести без личного участия мужчины.

Кроме того, ему гарантировали фиктивное трудоустройство на предприятие, имеющее статус критически важного и предоставляющее бронирование. К оформлению документов приступили в октябре 2025 года после получения 6 000 долларов.

В декабре военнообязанному прислали в мессенджере документ о якобы оформленном трудоустройстве. А уже в феврале его попросили обновить приложение "Резерв+", где должна была появиться информация о бронировании.

В частности, мужчине сообщили, что он должен заплатить 36 тысяч гривен налогов за фиктивное трудоустройство с ноября по январь 2026 года. Со времени, когда его забронировали, ежемесячный платеж должен составлять уже 40 тысяч гривен. Эти деньги военнообязанный перечислил на карточку, номер которой указал подозреваемый.

Действия подозреваемого квалифицированы как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас устанавливаются другие лица, которых фиктивно трудоустроили на предприятие ради бронирования.

Недавно, 13 марта, в помещении "Киевавтодора" прошли обыски. Следственные действия связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на дорожные работы. Расследование касается закупки услуг по нанесению горизонтальной дорожной разметки в 2024-2025 годах.

Ранее в прокуратуре рассказали о самой распространенной коррупционной схеме в КП Киева. Следовательно, говорится о коррупционной схеме при закупке дорожной соли по завышенным ценам коммунальными предприятиями.

В конце января этого года должностных лиц столичной мэрии и руководителей коммунальных служб уличили в хищении 4,5 миллиона гривен. Эти средства Киев выделил на реконструкцию улицы Кирилловской в Подольском районе.