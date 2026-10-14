Взрывы в Киеве 14 октября: причиной стала баллистика

В Киеве и области прогремели взрывы: РФ нанесла удар баллистическими ракетами
В Киеве и области только что прогремели взрывы: утром 14 октября россияне в очередной раз атакуют Киев и регион баллистическими ракетами.
Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
Звуки взрывов в Киеве 14 октября
«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — сообщили в КМВА в 04:37 в Telegram.
Отметим, что тревога в этот момент прозвучала в большинстве областей Украины. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет по столице и Житомиру. Уже через несколько минут в Киеве и области были слышны взрывы.
Кроме того, примерно в 04:46 враг осуществил повторные ракетные удары по Киеву и Житомиру, после чего снова раздались взрывы.
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