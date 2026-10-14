Взрывы в Киеве 14 октября: причиной стала баллистика

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В Киеве и области только что прогремели взрывы: утром 14 октября россияне в очередной раз атакуют Киев и регион баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

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Звуки взрывов в Киеве 14 октября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — сообщили в КМВА в 04:37 в Telegram.

Отметим, что тревога в этот момент прозвучала в большинстве областей Украины. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет по столице и Житомиру. Уже через несколько минут в Киеве и области были слышны взрывы.

Кроме того, примерно в 04:46 враг осуществил повторные ракетные удары по Киеву и Житомиру, после чего снова раздались взрывы.

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