Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве и области прогремели взрывы: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

В Киеве и области прогремели взрывы: РФ нанесла удар баллистическими ракетами

Ua ru
14 октября 2026 04:51
Взрывы в Киеве 14 октября: причиной стала баллистика
Срочная новость

В Киеве и области только что прогремели взрывы: утром 14 октября россияне в очередной раз атакуют Киев и регион баллистическими ракетами.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Реклама

Звуки взрывов в Киеве 14 октября

«Красный уровень опасности. Объявлен воздушный тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия», — сообщили в КМВА в 04:37 в Telegram.

Отметим, что тревога в этот момент прозвучала в большинстве областей Украины. Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали пуски ракет по столице и Житомиру. Уже через несколько минут в Киеве и области были слышны взрывы.

Кроме того, примерно в 04:46 враг осуществил повторные ракетные удары по Киеву и Житомиру, после чего снова раздались взрывы.

Читайте также:

Новость дополняется...

Киев взрыв обстрелы война в Украине балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации