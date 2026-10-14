Вибухи у Києві 14 жовтня через балістику

Термінова новина

Вибухи у Києві та області пролунали прямо зараз, зранку 14 жовтня росіяни вчергове атакують Київ та регіон балістичними ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

Реклама

Звуки вибухів у Києві 14 жовтня

"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — повідомили у КМВА о 04:37 в Telegram.

Зауважимо, що тривога в цей момент пролунала у більшості областей України. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на столицю та Житомир. Вже через кілька хвилин у Києві та області було чути вибухи.

Окрім того, приблизно о 04:46 ворог здійснив повторні пуски ракет по Києву та Житомиру, після чого знову були вибухи.

Читайте також:

Новина доповнюється..