Вибухи у Києві 14 жовтня через балістику

У Києві та області пролунали вибухи: РФ вдарила балістикою
Вибухи у Києві та області пролунали прямо зараз, зранку 14 жовтня росіяни вчергове атакують Київ та регіон балістичними ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві 14 жовтня
"Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — повідомили у КМВА о 04:37 в Telegram.
Зауважимо, що тривога в цей момент пролунала у більшості областей України. Паралельно Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики, після чого зафіксували пуски ракет на столицю та Житомир. Вже через кілька хвилин у Києві та області було чути вибухи.
Окрім того, приблизно о 04:46 ворог здійснив повторні пуски ракет по Києву та Житомиру, після чого знову були вибухи.
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