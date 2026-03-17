В Киеве и по области завтра утром будет морозная погода в Киеве и области

Прохожие на улице в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В среду, 18 марта, погода на Киевщине будет облачной. Однако, осадков не предвидится, хотя в утренние часы местами возможен легкий мороз.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Укргидрометцентра.

Читайте также:

Погода в Киеве и по области 17 марта

На Киевщине 18 марта прогнозируют облачную, но сухую погоду. Осадков в течение суток не ожидается, а ветер будет северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температурная карта по Киевской области на 18 марта. Фото: скриншот

В пределах области температура ночью будет колебаться в пределах от +3°C до -2°C мороза. В дневные часы воздух прогреется до +4...+9°C тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 18 марта. Фото: скриншот

В Киеве ночная температура будет держаться в пределах 0...+2°C тепла, а днем в столице ожидается +5...+7°C тепла.

В целом 18 марта в Украине на погоду начнет влиять антициклон, который будет распространяться с севера. В то же время в верхних слоях атмосферы будет усиливаться действие области низкого давления со стороны Черного моря.

Тем временем в Киеве зафиксировали очередной рост цен на топливо по состоянию на утро вторника 17 марта.

Также в столице разоблачили незаконную схему по снятию военнообязанных мужчин с розыска, к которой причастен житель Одесской области.