Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві викрили схему щодо зняття з розшуку за 6 тисяч доларів

У Києві викрили схему щодо зняття з розшуку за 6 тисяч доларів

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 13:20
У Києві викрили схему щодо зняття з розшуку за 6 тисяч доларів
Викриття зловмисників. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чоловік за 6000 доларів організував зняття військовозобов’язаного з розшуку та фіктивне працевлаштування для отримання бронювання. За даними слідства, усі процедури обіцяли провести без особистої участі клієнта через систему "Оберіг". Наразі фігуранту повідомили про підозру, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури у вівторок, 17 березня.

Реклама
Читайте також:
Гроші, які виявили під час викриття зловмисника. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили чоловіка, який за гроші знімав з розшуку

Отже, прокурори повідомили про підозру уродженцю Одеської області. Як відомо, чоловік допоміг зняти з військовозобов’язаного статус "у розшуку" в системі "Оберіг".

За даними слідства, за винагороду підозрюваний пообіцяв допомогти киянину знятися з розшуку та оновити військово-облікові дані. Усі процедури планували провести без особистої участі чоловіка.

Крім того, йому гарантували фіктивне працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого та надає бронювання. До оформлення документів приступили у жовтні 2025 року після отримання 6 000 доларів.

У грудні військовозобов’язаному надіслали в месенджері документ про нібито оформлене працевлаштування. А вже в лютому його попросили оновити застосунок "Резерв+", де мала з’явитися інформація про бронювання.

Зокрема, чоловіку повідомили, що він має заплатити 36 тисяч гривень податків за фіктивне працевлаштування з листопада по січень 2026 року. З часу, коли його забронювали, щомісячний платіж має становити вже 40 тисяч гривень. Ці гроші військовозобов’язаний перерахував на картку, номер якої зазначив підозрюваний.

Дії підозрюваного кваліфіковано як одержання  неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі встановлюються інші особи, яких фіктивно працевлаштували на підприємство заради бронювання.

Нещодавно, 13 березня, у приміщенні "Київавтодору" відбулися обшуки. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на дорожні роботи. Розслідування стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках.

Раніше у прокуратурі розповіли про найпоширенішу корупційну схему у КП Києва. Відтак, мовиться про корупційну схему під час закупівлі дорожньої солі за завищеними цінами комунальними підприємствами.

Наприкінці січня цього року посадовців столичної мерії та керівників комунальних служб викрили на розкраданні 4,5 мільйона гривень. Ці кошти Київ виділив на реконструкцію вулиці Кирилівської у Подільському районі.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації