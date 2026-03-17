У Києві викрили схему щодо зняття з розшуку за 6 тисяч доларів

Викриття зловмисників. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві чоловік за 6000 доларів організував зняття військовозобов’язаного з розшуку та фіктивне працевлаштування для отримання бронювання. За даними слідства, усі процедури обіцяли провести без особистої участі клієнта через систему "Оберіг". Наразі фігуранту повідомили про підозру, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури у вівторок, 17 березня.

Гроші, які виявили під час викриття зловмисника. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили чоловіка, який за гроші знімав з розшуку

Отже, прокурори повідомили про підозру уродженцю Одеської області. Як відомо, чоловік допоміг зняти з військовозобов’язаного статус "у розшуку" в системі "Оберіг".

За даними слідства, за винагороду підозрюваний пообіцяв допомогти киянину знятися з розшуку та оновити військово-облікові дані. Усі процедури планували провести без особистої участі чоловіка.

Крім того, йому гарантували фіктивне працевлаштування на підприємство, що має статус критично важливого та надає бронювання. До оформлення документів приступили у жовтні 2025 року після отримання 6 000 доларів.

У грудні військовозобов’язаному надіслали в месенджері документ про нібито оформлене працевлаштування. А вже в лютому його попросили оновити застосунок "Резерв+", де мала з’явитися інформація про бронювання.

Зокрема, чоловіку повідомили, що він має заплатити 36 тисяч гривень податків за фіктивне працевлаштування з листопада по січень 2026 року. З часу, коли його забронювали, щомісячний платіж має становити вже 40 тисяч гривень. Ці гроші військовозобов’язаний перерахував на картку, номер якої зазначив підозрюваний.

Дії підозрюваного кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі встановлюються інші особи, яких фіктивно працевлаштували на підприємство заради бронювання.

Нещодавно, 13 березня, у приміщенні "Київавтодору" відбулися обшуки. Слідчі дії пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на дорожні роботи. Розслідування стосується закупівлі послуг з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки у 2024-2025 роках.

Раніше у прокуратурі розповіли про найпоширенішу корупційну схему у КП Києва. Відтак, мовиться про корупційну схему під час закупівлі дорожньої солі за завищеними цінами комунальними підприємствами.

Наприкінці січня цього року посадовців столичної мерії та керівників комунальних служб викрили на розкраданні 4,5 мільйона гривень. Ці кошти Київ виділив на реконструкцію вулиці Кирилівської у Подільському районі.