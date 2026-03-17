У Києві та по області завтра вранці буде морозна погода
У середу, 18 березня, погода на Київщині буде хмарною. Проте, опадів не передбачається, хоча в ранкові години подекуди можливий легкий мороз.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Укргідрометцентру.
Погода в Києві та по області 17 березня
На Київщині 18 березня прогнозують хмарну, але суху погоду. Опадів упродовж доби не очікується, а вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
У межах області температура вночі коливатиметься в межах від +3°C до -2°C морозу. У денні години повітря прогріється до +4...+9°C тепла.
У Києві нічна температура триматиметься в межах 0...+2°C тепла, а вдень у столиці очікується +5...+7°C тепла.
Загалом 18 березня в Україні на погоду почне впливати антициклон, що поширюватиметься з півночі. Водночас у верхніх шарах атмосфери посилюватиметься дія області низького тиску з боку Чорного моря.
