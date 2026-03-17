У Києві та по області завтра вранці буде морозна погода

Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 березня, погода на Київщині буде хмарною. Проте, опадів не передбачається, хоча в ранкові години подекуди можливий легкий мороз.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Укргідрометцентру.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві та по області 17 березня

На Київщині 18 березня прогнозують хмарну, але суху погоду. Опадів упродовж доби не очікується, а вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температурна карта по Київській області на 18 березня. Фото: скриншот

У межах області температура вночі коливатиметься в межах від +3°C до -2°C морозу. У денні години повітря прогріється до +4...+9°C тепла.

Прогноз погоди в Києві на 18 березня. Фото: скриншот

У Києві нічна температура триматиметься в межах 0...+2°C тепла, а вдень у столиці очікується +5...+7°C тепла.

Загалом 18 березня в Україні на погоду почне впливати антициклон, що поширюватиметься з півночі. Водночас у верхніх шарах атмосфери посилюватиметься дія області низького тиску з боку Чорного моря.

Тим часом в Києві зафіксували черговий ріст цін на пальне станом на ранок вівторка 17 березня.

Також в столиці викрили незаконну схему зі зняття військовозобов'язаних чоловіків з розшуку, до якої причетний мешканець Одещини.