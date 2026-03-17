У Києві на 1 грн піднялися ціни на бензин А-95 та дизель
У Києві знову зросли ціни на пальне. Станом на вівторок, 17 березня, на АЗС дизель коштує вже 78,90-80,99 грн/л, а бензин А-95 підскочив до 71,99 грн/л.
Новини.LIVE розповідає, які ціни на бензин, газ та дизель у Києві сьогодні.
Які ціни на пальне у Києві 17 березня
Вартість пального залежить від виду. На різних автозаправних станціях ціни на бензин, автомобільний газ та дизель різняться.
На UPG сьогодні такий прайс:
- UPG 100 — 78,90 грн/л;
- UPG 95 — 71,90 грн/л;
- А-95 — 68,90 грн/л;
- ДП (дизель) — 78,90 грн/л.
SOCAR пропонує пальне за такими цінами:
- Nano ДП — 80,99 грн/л;
- 95 — 71,99 грн/л;
- Nano 95 — 75,99 грн/л;
- Diesel Nano — 83,99 грн/л;
- Nano 100 — 81,99 грн/л;
- LPG (газ) — 45,98 грн/л.
Ціни на WOG у Києві сьогодні також підвищилися та мають такий вигляд:
- ДП (Євро) — 80,99 грн/л;
- 100 — 81,99 грн/л;
- 95 Mustang — 74,99 грн/л;
- А-95 Євро 5 — 71,99 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!