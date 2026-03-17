Головна Київ У Києві на 1 грн піднялися ціни на бензин А-95 та дизель

У Києві на 1 грн піднялися ціни на бензин А-95 та дизель

Дата публікації: 17 березня 2026 08:15
Ціни на паливо в Києві 17 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

У Києві знову зросли ціни на пальне. Станом на вівторок, 17 березня, на АЗС дизель коштує вже 78,90-80,99 грн/л, а бензин А-95 підскочив до 71,99 грн/л.

Новини.LIVE розповідає, які ціни на бензин, газ та дизель у Києві сьогодні.

Реклама
Які ціни на пальне у Києві 17 березня

Вартість пального залежить від виду. На різних автозаправних станціях ціни на бензин, автомобільний газ та дизель різняться.

На UPG сьогодні такий прайс:

  • UPG 100 — 78,90 грн/л;
  • UPG 95 — 71,90 грн/л;
  • А-95 — 68,90 грн/л;
  • ДП (дизель) — 78,90 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизель у Києві на UPG 17 березня
Ціни на пальне на UPG у Києві 17 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

SOCAR пропонує пальне за такими цінами:

  • Nano ДП — 80,99 грн/л;
  • 95 — 71,99 грн/л;
  • Nano 95 — 75,99 грн/л;
  • Diesel Nano — 83,99 грн/л;
  • Nano 100 — 81,99 грн/л;
  • LPG (газ) — 45,98 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києві 17 березня на SOKAR
Ціни на пальне на SOCAR у Києві 17 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Ціни на WOG у Києві сьогодні також підвищилися та мають такий вигляд:

  • ДП (Євро) — 80,99 грн/л;
  • 100 — 81,99 грн/л;
  • 95 Mustang — 74,99 грн/л;
  • А-95 Євро 5 — 71,99 грн/л.
Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києві 17 березня на WOG
Ціни на пальне на WOG у Києві 17 березня. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Раніше ми писали про те, що у "Київавтодорі" правоохоронці провели обшуки. Посадовців компанії пов'язують з можливим привласненням бюджетних коштів, що були виділені на дорожні роботи.

Ямковий ремонт доріг у Києві розпочали цієї весни, однак роблять його із грубими порушеннями технології. Як зауважив в ефірі програми "Київський час" експерт з державного управління в галузі містобудування, колишній заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба, через таку роботу латки на дорогах можуть не витримати й трьох місяців.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

