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Главная Киев В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: РФ ударила баллистикой

В Киеве и Запорожье прогремели взрывы: РФ ударила баллистикой

Ua ru
17 сентября 2026 02:23
Взрывы в Киеве и Запорожье 17 сентября в результате ударов баллистическими ракетами
Люди пережидают воздушную тревогу на станции метро. Фото: Ратинский Вячеслав / УНИАН

Взрывы в Киеве и Запорожье прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 сентября. Россияне атаковали города баллистическими ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Военно-воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

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Звуки взрывов в Киеве и Запорожье в ночь на 17 сентября

"Красный уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ракет. Призываем жителей города пройти в ближайшие укрытия", — говорилось в сообщении КГВА в Telegram в 02:05.

Отметим, что это была тревога из-за взлета МиГ-31К. Однако уже через несколько минут возникла угроза применения баллистического оружия из Курска, о чем сообщили Воздушные силы ВСУ.

Уже в 02:11 военные зафиксировали пуски ракет в направлении столицы, после чего в городе раздались громкие взрывы. Через несколько минут были повторные фиксации и взрывы.

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Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали также запуски баллистических ракет в направлении Запорожья, и местные СМИ в 02:16 писали, что в городе раздались взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:23 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Обстріл Києва 17 вересня - що відомо
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 16 сентября россияне атаковали дронами Киевскую область. В результате обстрела в двух районах были повреждены автомобили, дома и предприятия.

Также мы писали, что 15 сентября в результате атаки РФ по Киеву были ранены 12 человек. Впоследствии стало известно, что один из раненых скончался в больнице.

Киев взрыв Запорожье обстрелы ракеты балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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