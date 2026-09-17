Вибухи у Києві та Запоріжжі 17 вересня через удари балістикою

Люди перечікують повітряну тривогу на станції метро. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Вибухи у Києві та Запоріжжі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 вересня. Росіяни атакували міста балістикою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.

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Звуки вибухів у Києві та Запоріжжі в ніч проти 17 вересня

"Червоний рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракет. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 02:05.

Зауважимо, що це була тривога через зліт МіГ-31К. Однак вже через кілька хвилин з'явилася загроза застосування балістики з Курська, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Вже о 02:11 військові зафіксували пуски ракет в напрямку столиці, після чого у місті пролунали гучні вибухи. Через кілька хвилин були повторні фіксації та вибухи.

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Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували також пуски балістики на Запоріжжя, і місцеві ЗМІ о 02:16 писали, що в місті пролунали вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 16 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу у двох районах були пошкоджені авто, будинки та підприємства.

Також ми писали, що 15 вересня внаслідок атаки РФ по Києву були поранені 12 людей. Згодом стало відомо, що один з травмованих помер у лікарні.