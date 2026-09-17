Вибухи у Києві та Запоріжжі 17 вересня через удари балістикою

У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи: РФ вдарили балістикою
Вибухи у Києві та Запоріжжі пролунали прямо зараз, в ніч проти 17 вересня. Росіяни атакували міста балістикою.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ та власного кореспондента.
Звуки вибухів у Києві та Запоріжжі в ніч проти 17 вересня
"Червоний рівень небезпеки. У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ракет. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів", — йшлося у повідомленні КМВА в Telegram о 02:05.
Зауважимо, що це була тривога через зліт МіГ-31К. Однак вже через кілька хвилин з'явилася загроза застосування балістики з Курська, про що повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Вже о 02:11 військові зафіксували пуски ракет в напрямку столиці, після чого у місті пролунали гучні вибухи. Через кілька хвилин були повторні фіксації та вибухи.
Паралельно Повітряні сили ЗСУ фіксували також пуски балістики на Запоріжжя, і місцеві ЗМІ о 02:16 писали, що в місті пролунали вибухи.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:23 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 16 вересня росіяни атакували дронами Київську область. Внаслідок обстрілу у двох районах були пошкоджені авто, будинки та підприємства.
Також ми писали, що 15 вересня внаслідок атаки РФ по Києву були поранені 12 людей. Згодом стало відомо, що один з травмованих помер у лікарні.