В Киеве иностранец сам клеил символику ВСУ на авто, чтобы потом сжигать их

Сожженная машина в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве иностранец сам наклеивал на автомобили символику Вооруженных сил Украины, а затем поджигал их по заказу России. Нарушителя задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Поджог автомобилей в Киеве

По данным правоохранителей, 24-летний мужчина прибыл в Украину из Грузии в поисках подработок в начале марта. Он нашел работу через Telegram, которая заключалась в поджоге автомобилей ВСУ по заказу российских спецслужб. Однако мужчина решил не искать именно автомобили военных, а сам клеил символику ВСУ на гражданские машины, а затем их поджигал.

"Таким образом в Парке Партизанской Славы подозреваемый поджег автомобиль Cherry Tiggo 2, а на проспекте Григоренко — Ssang Yong Rexton бросив горючую смесь на капот", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали нарушителя в арендованной квартире. У него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки со спецслужбами РФ.

Мужчине сообщили о подозрении в умышленном поджоге двух автомобилей (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 133 000 грн. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

