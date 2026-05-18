Главная Киев В Киеве произошла стрельба: полиция задержала нарушителя

Дата публикации 18 мая 2026 21:38
Задержание стрелка в Киеве. Фото: Нацполиция

В Деснянском районе Киева 18 мая произошла стрельба. Мужчина произвел два выстрела во время конфликта со знакомыми. Сейчас полиция ведет с ним переговоры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева.

Стрельба в Киеве 18 мая

"Местный житель во время конфликта со знакомыми совершил два выстрела, после чего закрылся в квартире. Пострадавших в результате происшествия нет", — рассказали в полиции.

Полицейские и спецназовцы проводили со стрелком переговоры. Незадолго нарушителя задержали.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о правовой квалификации.

Стрілянина у Києві 18 травня
Скриншот сообщения полиции Киева
Стрілянина в Деснянському районі Києва 18 травня
Скриншот сообщения полиции Киева

Как писали Новини.LIVE, 18 мая в Киеве женщина расстреляла мужчину за просьбу не шуметь. Пострадавший находится под наблюдением врачей с ранениями живота и руки. Нападающей грозит до семи лет лишения свободы.

А 10 мая стрельба произошла в Подольском районе столицы. По предварительной информации, пьяный мужчина открыл стрельбу по людям.

В то же время в Соломенском районе 9 мая мужчина угрожал оружием из-за претензий относительно собаки. Ему не понравилось, что животное забежало на его территорию.

Карина Приходько - Редактор
