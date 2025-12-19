Відео
Головна Київ У Києві зникне пам’ятник Булгакову та камінь Леніну

У Києві зникне пам’ятник Булгакову та камінь Леніну

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:03
Російські пам’ятники на написи в Києві — які приберуть
Пам’ятник Булгакову в Києві. Фото: Wikimedia Commons

У Києві приберуть 15 об’єктів та окремих елементів, пов’язаних із символікою Російської імперії та СРСР. Серед них — пам'ятник російському письменнику Михайлу Булгакову.

Відповідне рішення депутати Київради ухвалили на пленарному засіданні в четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Київ знесе кілька пам’ятників та заборонених елементів — список

Згідно з рішенням, приберуть такі елементи:

  • написи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитати "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов" з фасаду ринку "Житній";
  • заборонену символіку на об’єкті, що розташований при в’їзді до Києва на Столичному шосе / Старообухівській трасі;
  • окремі ідеологічні елементи на будинку на вул. Івана Драча, 3 (Голосіївський район);
  • герб СРСР із знаку на межі Києва на Великій Кільцевій дорозі, біля зупинки "вул. Жмеринська";
  • із фасаду будинку на вул. Архітектора Городецького, 9 у Печерському районі вилучать напис "МУП СССР";
  • назви російських міст із пам’ятного знака "Нульовий кілометр" на Глобусі, що на Майдані Незалежності;
  • слово "російський" на меморіальній дошці Віктору Васнецову (вул. Володимирська, 28, Шевченківський район);
  • елементи радянського ідеологічного маркування на пам’ятнику воїнам-визволителям (вул. Шовковична, 39/1, Свято-Михайлівська лікарня, Печерський район) — зокрема, текст викладуть українською мовою, а дату "1941–1945" замінять на "1939–1945". Також зміниться формулювання "Велика Вітчизняна війна" на "Друга світова війна".

Повністю усунуть з публічного простору пам’ятники:

  • Дмитру Мануїльському;
  • Михайлу Глінці;
  • Анні Ахматовій;
  • Михайлу Булгакову.

Також приберуть знак "Київ — місто-герой" із зображенням п’ятикутної зірки; пам’ятний камінь на честь 100-річчя Леніна; меморіальну дошку Петру Чайковському; меморіальну дошку з написом: "У цьому будинку в період німецько-фашистської окупації (1941–1943 рр.) провадив роботу підпільний Шевченківський райком КП(б)У м. Києва".

Нагадаємо, 18 грудня Київрада також ухвалила бюджет столиці на 2026 рік.

Також ми писали, що депутатські фонди збільшилися на 600 млн гривень.

Київ СРСР ринок пам'ятник Київрада російська символіка
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
