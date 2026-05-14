В Киеве из-под завалов деблокировали еще два тела

Дата публикации 14 мая 2026 15:03
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

В Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще два тела. Этой ночью российские войска атаковали там жилой дом. В результате удара обвалился целый подъезд многоэтажки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киева.

Последствия атаки на Дарницкий район Киева

По данным ГСЧС, на месте разрушения жилого дома до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. За последний час спасатели деблокировали тела еще двух человек, поэтому количество погибших сейчас составляет семь человек, из них один ребенок.

"Количество погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до семи человек", — говорится в сообщении.

Атака на Дарницький район Києва
Поисково-спасательные работы в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
Спасатели разбирают завалы в Киеве. Фото: ГСЧС Киева
Деблокирование погибших из-под завалов в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

К работе привлечены более 170 чрезвычайников и более 50 единиц техники, в том числе инженерной для разбора завалов.

С людьми, которые нуждаются в психологической помощи работают психологи. По состоянию на сейчас кинологи обследовали уже 2300 километров квадртных территории. Поиск пропавших без вести продолжается.

"Вывезено 400 куб м. обломков строительных конструкций. Информация о ходе ликвидации последствий вражеской атаки обновляется", — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в Киеве пропавшими считаются по меньшей мере 20 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также этой ночью россияне также ударили по АЗС в Киеве. Резервуары не взорвались, но заправку разнесло почти вдребезги.

Киев обстрелы жертвы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
