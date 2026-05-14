В Киеве из-под завалов деблокировали еще два тела

В Дарницком районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов еще два тела. Этой ночью российские войска атаковали там жилой дом. В результате удара обвалился целый подъезд многоэтажки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киева.

По данным ГСЧС, на месте разрушения жилого дома до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы. За последний час спасатели деблокировали тела еще двух человек, поэтому количество погибших сейчас составляет семь человек, из них один ребенок.

"Количество погибших в результате попадания в многоквартирный дом в Дарницком районе возросло до семи человек", — говорится в сообщении.

К работе привлечены более 170 чрезвычайников и более 50 единиц техники, в том числе инженерной для разбора завалов.

С людьми, которые нуждаются в психологической помощи работают психологи. По состоянию на сейчас кинологи обследовали уже 2300 километров квадртных территории. Поиск пропавших без вести продолжается.

"Вывезено 400 куб м. обломков строительных конструкций. Информация о ходе ликвидации последствий вражеской атаки обновляется", — добавили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС, в Киеве пропавшими считаются по меньшей мере 20 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Также этой ночью россияне также ударили по АЗС в Киеве. Резервуары не взорвались, но заправку разнесло почти вдребезги.