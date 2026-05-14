АЗС разнесло почти вдребезги: россияне ударили по заправке в Киеве

Уничтоженная АЗС в Киеве после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 14 мая нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, враг атаковал АЗС, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия.

Удар по АЗС в Киеве

Журналист рассказал, что этой ночью россияне ударили по заправке БРСМ в Киеве. Резервуары не взорвались, но АЗС разнесло почти вдребезги.

В результате удара здесь пострадал мужчина. Его госпитализировали, но, к сожалению, он скончался в больнице.

Отметим, что по состоянию на сейчас в Киеве известно о пяти погибших. Еще около 40 человек получили ранения. Сейчас аварийно-поисковые работы продолжаются в трех районах столицы. Известно, что в Дарницком районе в результате попадания БпЛА снесло целый подъезд дома.

Как писали Новини.LIVE, ночью РФ также атаковала энергообъекты Киева. В результате обстрелов повреждена трансформаторная подстанция ДТЭК.

Также мы писали, что есть пострадавшие и поврежденные дома в результате обстрелов Киевщины. От атаки пострадали шесть районов области.