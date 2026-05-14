Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев АЗС разнесло почти вдребезги: россияне ударили по заправке в Киеве

АЗС разнесло почти вдребезги: россияне ударили по заправке в Киеве

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 14:12
АЗС разнесло почти вдребезги: россияне ударили по заправке в Киеве
Уничтоженная АЗС в Киеве после обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 14 мая нанесли комбинированный удар по Киеву. Так, враг атаковал АЗС, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места происшествия.

Удар по АЗС в Киеве

Журналист рассказал, что этой ночью россияне ударили по заправке БРСМ в Киеве. Резервуары не взорвались, но АЗС разнесло почти вдребезги.

Наслідки удару по АЗС в Києві
Разрушенная АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE
РФ атакувлаа АЗС в Києві
Поврежденные авто на АЗС. Фото: Новини.LIVE
Обстріл АЗС в Києві 14 травня
Последствия удара по АЗС. Фото: Новини.LIVE
Атака на АЗС в Києві 14 травня
Повреждения на заправке после атаки. Фото: Новини.LIVE
Удар по АЗС в Києві 14 травня
Последствия обстрела АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате удара здесь пострадал мужчина. Его госпитализировали, но, к сожалению, он скончался в больнице.

Отметим, что по состоянию на сейчас в Киеве известно о пяти погибших. Еще около 40 человек получили ранения. Сейчас аварийно-поисковые работы продолжаются в трех районах столицы. Известно, что в Дарницком районе в результате попадания БпЛА снесло целый подъезд дома.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, ночью РФ также атаковала энергообъекты Киева. В результате обстрелов повреждена трансформаторная подстанция ДТЭК.

Также мы писали, что есть пострадавшие и поврежденные дома в результате обстрелов Киевщины. От атаки пострадали шесть районов области.

Киев АЗС обстрелы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации