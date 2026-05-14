Головна Київ У Києві з-під завалів деблокували ще два тіла

У Києві з-під завалів деблокували ще два тіла

Дата публікації: 14 травня 2026 15:03
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

У Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів ще два тіла. Цієї ночі російські війська атакували там житловий будинок. Внаслідок удару обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Києва. 

Наслідки атаки на Дарницький район Києва

За даними ДСНС, на місці руйнування житлового будинку досі тривають пошуково-рятувальні роботи. За останню годину рятувальники деблокували тіла ще двох людей, тож кількість загиблих наразі становить сім осіб, з них одна дитина. 

"Кількість загиблих внаслідок влучання у багатоквартирний будинок у Дарницькому районі зросла до семи людей", — йдеться у повідомленні.

Атака на Дарницький район Києва
Пошуково-рятувальні роботи у Києві. Фото: ДСНС Києва
Рятувальники розбирають завали в Києві. Фото: ДСНС Києва
Деблокування загиблих з-під завалів у Києві. Фото: ДСНС Києва

До роботи залучені понад 170 надзвичайників та понад 50 одиниць техніки, зокрема інженерної для розбору завалів. 

З людьми, які потребують психологічної допомоги працюють психологи. Станом на зараз кінологи обстежили вже 2300 кілометрів квадртних території. Пошук зниклих безвісти продовжується.

"Вивезено 400 куб м. уламків будівельних конструкцій. Інформація про хід ліквідації наслідків ворожої атаки оновлюється", — додали в ДСНС. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДСНС, у Києві зниклими вважаються щонайменше 20 осіб. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Також цієї ночі росіяни також вдарили по АЗС в Києві. Резервуари не вибухнули, але заправку рознесло майже вщент.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
