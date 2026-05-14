Разбор завалов в Киеве: пропавшими считаются минимум 20 человек

Разбор завалов в Киеве 14 мая.

В Дарницком районе Киева продолжается ликвидация последствий российского обстрела в ночь на 14 мая. Сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Разбор завалов в Киеве 14 мая

Количество жертв российского удара возросло до пяти человек.

"Кроме того, сейчас есть данные о минимум 20 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация обновляется", — говорится в сообщении.

На месте обстрела работают психологи и кинологи ГСЧС, а также привлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на КГВА, российские оккупанты 14 мая атаковали Киев дронами и ракетами. В частности, в Дарницком районе разрушен подъезд.

А городской голова Виталий Кличко сообщил о 40 раненых в результате российского обстрела. Враг атаковал дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Впоследствии количество погибших возросло до пяти.

Кроме того, этой ночью оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре Киева. Враг повредил трансформаторную подстанцию ДТЭК.