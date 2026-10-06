Нападение на Киев 6 октября — горит крыша учебного заведения

Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSKyiv

Российские оккупанты в ночь на 6 октября и утром того же дня пытались атаковать Киев с помощью дронов. В результате падения обломков в одном из районов возник пожар на крыше учебного заведения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Последствия обстрела Киева 6 октября

Отметим, что этой ночью и утром в Киеве неоднократно объявляли воздушную тревогу. Причиной сигнала стали реактивные дроны, которые враг периодически направлял в сторону столицы.

На фоне вражеской атаки в городе неоднократно слышались громкие взрывы, и утром после очередных взрывов Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила о пожаре в Оболонском районе Киева.

"В Оболонском районе возник пожар на крыше учебного заведения в результате падения обломков. Службы направляются на место происшествия", — говорится в сообщении.

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Пост КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 4 октября россияне атаковали Северный мост Киева. В результате удара было повреждено дорожное покрытие и пострадали два человека.

Также мы писали, что в Киеве для борьбы с российскими дронами будут использовать искусственный интеллект. В частности, беспилотники будут сбивать с помощью 12 автоматических турелей.