Обстріл Києва 16 вересня - палає склад

У Києві через атаку РФ палає склад
Росіяни у середу зранку, 16 вересня, атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.
Наслідки атаки Києва 16 вересня зранку
Зауважимо, що приблизно о 05:06 у місті оголосили сигнал повітряної тривоги. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, після чого через кілька хвилин вже пролунав відбій тривоги.
Однак у КМВА в Telegram повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа.
"У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Служби працюють на ліквідацією наслідків", — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли Новини.LIVE, вчора вранці росіяни теж атакували Київ дронами. Внаслідок атаки був загиблий та постраждалі.
Також ми писали, що росіяни вчора вдарили дронами по автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва.