Обстріл Києва 16 вересня - палає склад

Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни у середу зранку, 16 вересня, атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

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Наслідки атаки Києва 16 вересня зранку

Зауважимо, що приблизно о 05:06 у місті оголосили сигнал повітряної тривоги. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, після чого через кілька хвилин вже пролунав відбій тривоги.

Однак у КМВА в Telegram повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа.

"У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Служби працюють на ліквідацією наслідків", — йдеться у повідомленні.

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Пост КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора вранці росіяни теж атакували Київ дронами. Внаслідок атаки був загиблий та постраждалі.

Також ми писали, що росіяни вчора вдарили дронами по автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва.