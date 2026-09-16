Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиLifeМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві через атаку РФ палає склад

У Києві через атаку РФ палає склад

Ua ru
16 вересня 2026 06:20
Обстріл Києва 16 вересня - палає склад
Рятувальник ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни у середу зранку, 16 вересня, атакували Київ дронами. Внаслідок ворожого обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт КМВА.

Реклама

Наслідки атаки Києва 16 вересня зранку

Зауважимо, що приблизно о 05:06 у місті оголосили сигнал повітряної тривоги. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів, після чого через кілька хвилин вже пролунав відбій тривоги.

Однак у КМВА в Telegram повідомили, що внаслідок атаки виникла пожежа.

"У Святошинському районі загоряння складської будівлі через ворожу атаку. Служби працюють на ліквідацією наслідків", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:
У Києві через атаку РФ палає склад - фото 1
Пост КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, вчора вранці росіяни теж атакували Київ дронами. Внаслідок атаки був загиблий та постраждалі.

Також ми писали, що росіяни вчора вдарили дронами по автозаправних станціях у Голосіївському та Дарницькому районах Києва.

Київ пожежа вибух обстріли війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації