Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ повреждены семь многоэтажек из-за атаки РФ

В Киеве из-за атаки РФ повреждены семь многоэтажек из-за атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 14:56
Атака на Киев 23 декабря — сколько домов повреждено
Поврежденная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Святошинском районе Киева ликвидируют последствия падения вражеского беспилотника. Повреждения получили семь жилых домов, на месте работают городские службы и оперативный штаб.

Об этом сообщил глава Святошинской районной государственной администрации Георгий Зантарая в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.

Реклама
Читайте также:

Какие последствия российского удара по столице

По словам руководителя РГА, в результате падения БпЛА пострадали семь жилых домов. К вечеру в них планируют закрыть все выбитые окна и полностью убрать прилегающую территорию.

Наибольшие повреждения получил дом, в который попали обломки дрона. По словам Зантараи, из-за повреждения газовых труб на последнем этаже там, вероятно, придется временно отключить газоснабжение. В других домах перекрывать газ не планируют.

"В этом доме, скорее всего, будет отключен газ, потому что есть повреждения газовых труб на последнем этаже. В других домах проводится обследование, чтобы оставить газ. Мы понимаем, что на улице холодно, поэтому тепло в этом доме останется и будем стараться, чтобы был и газ", — сказал Зантарая.

Сейчас на месте развернут оперативный штаб, куда могут обратиться жители, пострадавшие в результате атаки. Также глава РГА напомнил, что в целом ранения получили пять человек, среди которых — 16-летняя девушка.

Напомним, утром 23 декабря российская армия атаковала столицу. В результате удара произошло падение обломков дрона вблизи многоэтажки.

Ранее в КГВА сообщили, каковы масштабы разрушения многоэтажки и придется ли переселять жителей.

Киев обстрелы война в Украине атака многоэтажка
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации