Атака на Киев 23 декабря — сколько домов повреждено

В Киеве из-за атаки РФ повреждены семь многоэтажек из-за атаки РФ
В Святошинском районе Киева ликвидируют последствия падения вражеского беспилотника. Повреждения получили семь жилых домов, на месте работают городские службы и оперативный штаб.
Об этом сообщил глава Святошинской районной государственной администрации Георгий Зантарая в комментарии журналисту Новини.LIVE Александру Саюну.
Какие последствия российского удара по столице
По словам руководителя РГА, в результате падения БпЛА пострадали семь жилых домов. К вечеру в них планируют закрыть все выбитые окна и полностью убрать прилегающую территорию.
Наибольшие повреждения получил дом, в который попали обломки дрона. По словам Зантараи, из-за повреждения газовых труб на последнем этаже там, вероятно, придется временно отключить газоснабжение. В других домах перекрывать газ не планируют.
"В этом доме, скорее всего, будет отключен газ, потому что есть повреждения газовых труб на последнем этаже. В других домах проводится обследование, чтобы оставить газ. Мы понимаем, что на улице холодно, поэтому тепло в этом доме останется и будем стараться, чтобы был и газ", — сказал Зантарая.
Сейчас на месте развернут оперативный штаб, куда могут обратиться жители, пострадавшие в результате атаки. Также глава РГА напомнил, что в целом ранения получили пять человек, среди которых — 16-летняя девушка.
Напомним, утром 23 декабря российская армия атаковала столицу. В результате удара произошло падение обломков дрона вблизи многоэтажки.
Ранее в КГВА сообщили, каковы масштабы разрушения многоэтажки и придется ли переселять жителей.
