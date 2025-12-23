Атака на Київ 23 грудня — скільки будинків пошкоджено

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі Києва ліквідовують наслідки падіння ворожого безпілотника. Пошкоджень зазнали сім житлових будинків, на місці працюють міські служби та оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

За словами керівника РДА, внаслідок падіння БпЛА постраждали сім житлових будинків. До вечора у них планують закрити всі вибиті вікна та повністю прибрати прилеглу територію.

Найбільших ушкоджень зазнав будинок, у який влучили уламки дрону. За словами Зантараї, через пошкодження газових труб на останньому поверсі там, імовірно, доведеться тимчасово вимкнути газопостачання. В інших будинках перекривати газ не планують.

"У цьому будинку, скоріш за все, буде вимкнено газ, бо є пошкодження газових труб на останньому поверсі. У інших будинках проводиться обстеження, щоб залишити газ. Ми розуміємо, що на вулиці холодно, тому тепло в цьому будинку залишиться і будемо намагатися, щоб був і газ", — сказав Зантарая.

Наразі на місці розгорнуто оперативний штаб, куди можуть звернутися мешканці, що постраждали внаслідок атаки. Також очільник РДА нагадав, що загалом поранення отримали п’ятеро людей, серед яких — 16-річна дівчина.

Нагадаємо, вранці 23 грудня російська армія атакувала столицю. Внаслідок удар відбулося падіння уламків дрону поблизу багатоповерхівки.

Раніше у КМВА повідомили, які масштаби руйнування багатоповерхівки та чи доведеться переселяти мешканців.