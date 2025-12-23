Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві через атаку РФ пошкоджено сім багатоповерхівок

У Києві через атаку РФ пошкоджено сім багатоповерхівок

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 14:56
Атака на Київ 23 грудня — скільки будинків пошкоджено
Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Святошинському районі Києва ліквідовують наслідки падіння ворожого безпілотника. Пошкоджень зазнали сім житлових будинків, на місці працюють міські служби та оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Святошинської районної державної адміністрації Георгій Зантарая у коментарі журналісту Новини.LIVE Олександру Саюну.

Реклама
Читайте також:

Які наслідки російського удару по столиці

За словами керівника РДА, внаслідок падіння БпЛА постраждали сім житлових будинків. До вечора у них планують закрити всі вибиті вікна та повністю прибрати прилеглу територію.

Найбільших ушкоджень зазнав будинок, у який влучили уламки дрону. За словами Зантараї, через пошкодження газових труб на останньому поверсі там, імовірно, доведеться тимчасово вимкнути газопостачання. В інших будинках перекривати газ не планують.

"У цьому будинку, скоріш за все, буде вимкнено газ, бо є пошкодження газових труб на останньому поверсі. У інших будинках проводиться обстеження, щоб залишити газ. Ми розуміємо, що на вулиці холодно, тому тепло в цьому будинку залишиться і будемо намагатися, щоб був і газ", — сказав Зантарая.

Наразі на місці розгорнуто оперативний штаб, куди можуть звернутися мешканці, що постраждали внаслідок атаки. Також очільник РДА нагадав, що загалом поранення отримали п’ятеро людей, серед яких — 16-річна дівчина.

Нагадаємо, вранці 23 грудня російська армія атакувала столицю. Внаслідок удар відбулося падіння уламків дрону поблизу багатоповерхівки.

Раніше у КМВА повідомили, які масштаби руйнування багатоповерхівки та чи доведеться переселяти мешканців.

Київ обстріли війна в Україні атака багатоповерхівка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації