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Главная Киев В Киеве загорелся 9-этажный дом после удара со стороны РФ: 25 людей эвакуировали

В Киеве загорелся 9-этажный дом после удара со стороны РФ: 25 людей эвакуировали

Ua ru
3 сентября 2026 21:38
Атака РФ на Киев: горело многоэтажное здание, есть пострадавшие
Эвакуация пострадавшего. Фото: ГСЧС

В Киеве в результате российской атаки пострадали 10 человек, среди них — один ребенок. В Голосеевском районе поврежден девятиэтажный жилой дом, где произошли разрушения на девятом этаже. Также сообщалось об одном погибшем, но впоследствии эту информацию опровергли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки в Киеве

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 1
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В Голосеевском районе в результате попадания ракеты был поврежден девятиэтажный жилой дом. На девятом этаже произошли разрушения и возник пожар площадью 50 квадратных метров. В настоящее время пожар уже потушен.

Из дома эвакуировали 25 человек. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 2
Спасатель тушит пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Сначала городские власти сообщили об одном погибшем в результате удара, однако впоследствии эту информацию опровергли.

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Сколько пострадавших в Киеве

По состоянию на 21:00 в столице известно о 10 пострадавших, среди которых один ребенок. Шестерых раненых медики госпитализировали.

В Соломенском районе зафиксировали падение обломков на открытой территории. Также обломки упали на территорию нежилой застройки и парка.

У Києві загорівся 9-поверховий будинок після удару РФ: мешканців евакуювали - фото 3
Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Также падение обломков зафиксировали в Дарницком районе Киева недалеко от магазина. По предварительным данным, на месте происшествия есть пострадавшие. Точное количество пострадавших уточняется.

Экстренные службы продолжают работать на местах. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Новини.LIVE сообщали, что во время очередной атаки РФ на Киев обломки упали в трех районах столицы, в результате чего есть пострадавшие. Экстренные службы работали на местах падения обломков и ликвидировали последствия российского удара.

Новини.LIVE также писали, что в результате атаки РФ на Фастовский район Киевской области пострадали двое мирных жителей. Пожилой мужчина и женщина получили острую стрессовую реакцию, а обломки и взрывная волна повредили два частных дома.

 

Киев Киевская область обстрелы разрушения атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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