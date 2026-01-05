Видео
В Киеве из-за суда остановили работу Колеса обозрения на Подоле

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 21:37
В Киеве запретили работу Колеса обозрения на Подоле — детали
"Колесо обозрения" на Подоле в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Работа колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве временно прекращена из-за угрозы безопасности посетителей. По решению суда аттракцион арестован с полным запретом пользования.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 5 января.

Читайте также:

В Киеве демонтируют "Колесо обозрения" на Подоле

Как сообщается, Подольский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на "Колесо обозрения". Решение предусматривает полный запрет эксплуатации объекта до устранения выявленных нарушений.

Колесо огляду на Подолі демонтують
"Колесо обозрения" на Подоле. Фото: t.me/kyiv_pro_office

При осмотре аттракциона было установлено, что металлические конструкции колеса обозрения установлены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. По оценке специалистов, это создает реальный риск возникновения аварийной ситуации.

У Києві приберуть Колесо огляду
"Колесо обозрения" на Контрактовой площади. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В прокуратуре отметили, что в случае дальнейшей эксплуатации аттракциона существовала угроза тяжелых последствий, в частности травмирования или гибели людей. Именно из этих соображений прокуроры обратились в суд с требованием немедленно остановить работу колеса обозрения, и суд поддержал эту позицию.

Напомним, 26 декабря пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуратура обратилась в суд с требованием запретить работу колеса обозрения на Подоле из-за его неудовлетворительного технического состояния. Также в рамках этого дела должностным лицам КГГА были объявлены подозрения.

А также стало известно, что владелец аттракциона демонтирует его собственными силами по требованию прокуроров.

Киев суд прокуратура развлечения судебные решения
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
