В Киеве запретили работу Колеса обозрения на Подоле — детали

В Киеве из-за суда остановили работу Колеса обозрения на Подоле
Работа колеса обозрения на Контрактовой площади в Киеве временно прекращена из-за угрозы безопасности посетителей. По решению суда аттракцион арестован с полным запретом пользования.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в понедельник, 5 января.
В Киеве демонтируют "Колесо обозрения" на Подоле
Как сообщается, Подольский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на "Колесо обозрения". Решение предусматривает полный запрет эксплуатации объекта до устранения выявленных нарушений.
При осмотре аттракциона было установлено, что металлические конструкции колеса обозрения установлены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. По оценке специалистов, это создает реальный риск возникновения аварийной ситуации.
В прокуратуре отметили, что в случае дальнейшей эксплуатации аттракциона существовала угроза тяжелых последствий, в частности травмирования или гибели людей. Именно из этих соображений прокуроры обратились в суд с требованием немедленно остановить работу колеса обозрения, и суд поддержал эту позицию.
Напомним, 26 декабря пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что прокуратура обратилась в суд с требованием запретить работу колеса обозрения на Подоле из-за его неудовлетворительного технического состояния. Также в рамках этого дела должностным лицам КГГА были объявлены подозрения.
А также стало известно, что владелец аттракциона демонтирует его собственными силами по требованию прокуроров.
