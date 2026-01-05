Відео
Україна
Головна Київ У Києві через суд зупинили роботу Колеса огляду на Подолі

У Києві через суд зупинили роботу Колеса огляду на Подолі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 21:37
У Києві заборонили роботу Колеса огляду на Подолі — деталі
"Колесо огляду" на Подолі в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Роботу колеса огляду на Контрактовій площі в Києві тимчасово припинено через загрозу безпеці відвідувачів. За рішенням суду атракціон арештовано із повною забороною користування.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі в понеділок, 5 січня.

Як повідомляється, Подільський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на "Колесо огляду". Рішення передбачає повну заборону експлуатації об'єкта до усунення виявлених порушень.

Колесо огляду на Подолі демонтують
"Колесо огляду" на Подолі. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час огляду атракціону було встановлено, що металеві конструкції колеса огляду встановлені на дерев'яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. За оцінкою фахівців, це створює реальний ризик виникнення аварійної ситуації.

У Києві приберуть Колесо огляду
"Колесо огляду" на Контрактовій площі. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У прокуратурі наголосили, що у разі подальшої експлуатації атракціону існувала загроза тяжких наслідків, зокрема травмування або загибелі людей. Саме з цих міркувань прокурори звернулися до суду з вимогою негайно зупинити роботу колеса огляду, і суд підтримав цю позицію.

Нагадаємо, 26 грудня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити роботу колеса огляду на Подолі через його незадовільний технічний стан. Також у межах цієї справи посадовцям КМДА було оголошено підозри.

А також стало відомо, що власник атракціону демонтує його власними силами на вимогу прокурорів.

Київ суд прокуратура розваги судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
