У Києві заборонили роботу Колеса огляду на Подолі — деталі

Роботу колеса огляду на Контрактовій площі в Києві тимчасово припинено через загрозу безпеці відвідувачів. За рішенням суду атракціон арештовано із повною забороною користування.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі в понеділок, 5 січня.

Як повідомляється, Подільський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури та наклав арешт на "Колесо огляду". Рішення передбачає повну заборону експлуатації об'єкта до усунення виявлених порушень.

"Колесо огляду" на Подолі. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Під час огляду атракціону було встановлено, що металеві конструкції колеса огляду встановлені на дерев'яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані. За оцінкою фахівців, це створює реальний ризик виникнення аварійної ситуації.

У прокуратурі наголосили, що у разі подальшої експлуатації атракціону існувала загроза тяжких наслідків, зокрема травмування або загибелі людей. Саме з цих міркувань прокурори звернулися до суду з вимогою негайно зупинити роботу колеса огляду, і суд підтримав цю позицію.

Нагадаємо, 26 грудня пресслужба Київської міської прокуратури повідомила, що прокуратура звернулася до суду з вимогою заборонити роботу колеса огляду на Подолі через його незадовільний технічний стан. Також у межах цієї справи посадовцям КМДА було оголошено підозри.

А також стало відомо, що власник атракціону демонтує його власними силами на вимогу прокурорів.