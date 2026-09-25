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Главная Киев В Киеве из-за удара РФ погиб 14-летний гражданин Израиля

В Киеве из-за удара РФ погиб 14-летний гражданин Израиля

Ua ru
25 сентября 2026 18:24
Удар РФ по Киеву: погиб 14-летний гражданин Израиля
Дом после атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Россия продолжает террор против мирного населения. Стало известно, что 14-летний мальчик, погибший утром 25 сентября в результате удара российского беспилотника по многоквартирному дому в Киеве, имел израильское гражданство.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Израиля, передает Новини.LIVE.

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Посольство поддерживает связь с семьёй

Утром 25 сентября, в пятницу, Россия нанесла удар беспилотником по жилой застройке. 14-летний мальчик погиб в результате атаки российского БПЛА в столице Украины.

Посольство Израиля в Киеве и Ситуационный центр Министерства иностранных дел, который помогает гражданам страны, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом, в настоящее время поддерживают контакт с семьей погибшего.

Мы сообщали, что в результате атаки РФ погиб 14-летний мальчик, проживавший в этом доме. По меньшей мере семь человек получили травмы: двое, по предварительной информации, получили повреждения средней тяжести, ещё пятеро — лёгкие.

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Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на последствия российского дронного террора. Он назвал это "абсолютно зверским и безумным ударом" и заявил, что он лишен военной логики.

Позже стало известно, что в Соломенском районе Киева в результате попадания БПЛА в офисное здание на парковке загорелись автомобили. Погибли люди, семеро получили ранения.

Киев Израиль дети война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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