Зеленский назвал зверским удар РФ по Киеву

Срочная новость

Утром россияне нанесли удар дроном по жилому многоэтажному дому в Киеве. К сожалению, погиб 14-летний мальчик. Выражаю соболезнования родным и близким. Еще семь человек получили ранения. На месте пожар потушили, спасатели продолжают ликвидацию последствий. Абсолютно зверский и безумный удар, лишенный военной логики.

С утра в наших регионах фактически постоянная угроза ударов. Всего с начала суток под атаками оказались восемь областей. Один человек погиб в Одессе в результате повторного удара по почтовому терминалу. В Запорожье нанесли удар по медицинской клинике, когда там находились люди. Есть пострадавшие в Сумской и Николаевской областях.

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На днях Украина открыто сообщила партнерам во время наших встреч: до зимы Россия будет только эскалировать конфликт, если не будет давления. Чтобы дипломатия заработала, нужно реализовывать санкции Америки и усиливать санкции Европы. У наших партнеров есть ключи к миру – через силу. Россияне должны понять, что пересидеть ситуацию не удастся и войну нужно завершать. Спасибо всем, кто помогает.

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