Удар РФ по Києву: загинув 14-річний громадянин Ізраїлю

Будинок внаслідок атаки РФ. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

РФ продовжує терор проти цивільного населення. Стало відомо, що 14-річний хлопчик, який загинув вранці 25 вересня внаслідок удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку в Києві, мав громадянство Ізраїлю.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, передає Новини.LIVE.

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Посольство підтримує зв’язок із родиною

Вранці 25 вересня, в п'ятницю, Росія завдала удару безпілотником по житловій забудові. Хлопчик 14-ти років загинув унаслідок атаки російського БпЛА в столиці України.

Посольство Ізраїлю в Києві та Ситуаційний центр Міністерства закордонних справ, який допомагає громадянам країни, що опинилися у складних ситуаціях за кордоном, наразі підтримують контакт із родиною загиблого.

Ми інформували, що внаслідок атаки РФ загинув 14-річний хлопчик, який проживав у будинку. Щонайменше семеро людей зазнали травм: двоє, за попередньою інформацією, отримали ушкодження середньої тяжкості, ще п’ятеро — легкі.

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Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російського дронового терору. Він сказав, що "абсолютно звірячим і хворим ударом" та заявив, що вона позбавлена військової логіки.

Пізніше стало відомо, що у Солом’янському районі Києва внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю на парковці спалахнули автомобілі. Загинули люди, семеро отримали поранення.