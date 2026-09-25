Атака РФ на Киев: погиб 14-летний мальчик, есть пострадавшие

В результате атаки РФ на Киев погиб ребенок, есть разрушения: фоторепортаж
В Печерском районе Киева в результате атаки РФ погиб 14-летний мальчик. Еще как минимум семь человек получили травмы, двое из них — средней тяжести. Также повреждены 30 квартир и автомобили, припаркованные у дома.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий в пятницу, 25 сентября.
Что известно о последствиях атаки на Киев
Утром 25 сентября российский беспилотник попал в жилой дом в Печерском районе столицы. По данным полиции, речь идет о 16-этажном доме, в который БпЛА попал на уровне 10–11 этажей.
В результате атаки погиб 14-летний мальчик, проживавший в одной из квартир дома. Еще как минимум семь человек получили травмы: двое из них, по предварительным данным, имеют повреждения средней тяжести, еще пятеро — легкие.
Представители районной администрации в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказали, что мальчик снимал на видео, как летел "Шахед".
Также в результате удара повреждены 30 квартир и автомобили, припаркованные у дома.
На месте работают спасатели и правоохранители. Окончательное число пострадавших в настоящее время устанавливается.
Новини.LIVE сообщали, что российские войска ночью 25 сентября 2026 года атаковали Киевскую область ударными дронами. Повреждения зафиксированы в трех районах области, в частности на производственных и складских объектах. Также повреждены три частных дома и четыре автомобиля, по предварительным данным, люди не пострадали.
Новини.LIVE также сообщали, что российские войска ночью 25 сентября атаковали Киев ударными дронами. В Подольском и Соломенском районах зафиксированы повреждения зданий и падение обломков. В результате атаки есть пострадавшие.