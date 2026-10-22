Спасатель. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 22 октября россияне нанесли по Киеву несколько волн ракетных ударов. В результате вражеского обстрела повреждения зафиксированы как минимум в двух районах столицы. В частности, был обстрелян здание медицинского учреждения, а в одном из ресторанов возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

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Первые последствия обстрела Киева в ночь на 22 октября

Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что на данный момент известно о последствиях в Печерском и Святошинском районах.

По данным властей:

в Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения;

в Святошинском районе в результате атаки РФ произошло возгорание здания ресторана.

Посты КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 октября россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела были повреждены частные жилые дома и автозаправочная станция.

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Также мы писали, что в ночь на 22 октября враг пытался атаковать столицу с помощью дронов. По данным местных властей, в результате обстрела зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры.