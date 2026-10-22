Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве из-за ударов РФ повреждено медучреждение и загорелся ресторан

В Киеве из-за ударов РФ повреждено медучреждение и загорелся ресторан

Ua ru
22 октября 2026 05:03
Обстрел Киева 22 октября — повреждено медицинское учреждение, горит ресторан facebook.com/DSNSKyiv
Спасатель. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В ночь на 22 октября россияне нанесли по Киеву несколько волн ракетных ударов. В результате вражеского обстрела повреждения зафиксированы как минимум в двух районах столицы. В частности, был обстрелян здание медицинского учреждения, а в одном из ресторанов возник пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Реклама

Первые последствия обстрела Киева в ночь на 22 октября

Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале сообщила, что на данный момент известно о последствиях в Печерском и Святошинском районах.

По данным властей:

  • в Печерском районе повреждено здание медицинского учреждения;
  • в Святошинском районе в результате атаки РФ произошло возгорание здания ресторана.
Київ атакували балістикою 22 жовтня - які наслідки
Посты КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, вечером 21 октября россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела были повреждены частные жилые дома и автозаправочная станция.

Читайте также:

Также мы писали, что в ночь на 22 октября враг пытался атаковать столицу с помощью дронов. По данным местных властей, в результате обстрела зафиксировано попадание в объект транспортной инфраструктуры.

Киев пожар взрыв обстрелы война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации