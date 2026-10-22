У Києві через удари РФ пошкоджено медзаклад та загорівся ресторан
Росіяни в ніч проти 22 жовтня атакувати Київ балістикою в кілька хвиль. Внаслідок ворожого обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах столиці. Зокрема атаковано будівлю медзакладу та виникла пожежа в одному з ресторанів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МДА.
Перші наслідки обстрілу Києва в ніч проти 22 жовтня
Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі розповіла, що наразі відомо про наслідки у Печерському та Святошинському районах.
За даними влади:
- у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу;
- у Святошинському районі внаслідок атаки РФ виникло загорання будівлі ресторану.
Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 21 жовтня росіяни теж атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні житлові будинки та автозаправна станція.
Також ми писали, що в ніч проти 22 жовтня ворог намагався атакувати столицю дронами. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу зафіксованою влучання в об'єкт транспортної інфраструктури.