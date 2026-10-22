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Головна Київ У Києві через удари РФ пошкоджено медзаклад та загорівся ресторан

У Києві через удари РФ пошкоджено медзаклад та загорівся ресторан

Ua ru
22 жовтня 2026 05:03
Обстріл Києва 22 жовтня - пошкоджено медзаклад та палає ресторан facebook.com/DSNSKyiv
Рятувальник. Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Росіяни в ніч проти 22 жовтня атакувати Київ балістикою в кілька хвиль. Внаслідок ворожого обстрілу наслідки зафіксовано щонайменше у двох районах столиці. Зокрема атаковано будівлю медзакладу та виникла пожежа в одному з ресторанів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської МДА.

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Перші наслідки обстрілу Києва в ніч проти 22 жовтня

Київська міська військова адміністрація у своєму Telegram-каналі розповіла, що наразі відомо про наслідки у Печерському та Святошинському районах.

За даними влади:

  • у Печерському районі пошкоджено будівлю медичного закладу;
  • у Святошинському районі внаслідок атаки РФ виникло загорання будівлі ресторану.
Київ атакували балістикою 22 жовтня - які наслідки
Пости КМВА. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері 21 жовтня росіяни теж атакували Київ балістикою. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні житлові будинки та автозаправна станція.

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Також ми писали, що в ніч проти 22 жовтня ворог намагався атакувати столицю дронами. За даними місцевої влади, внаслідок обстрілу зафіксованою влучання в об'єкт транспортної інфраструктури.

Київ пожежа вибух обстріли війна в Україні руйнування
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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