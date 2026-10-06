Заменят ли понтоны мосты Киева: что говорят о переправах

Последствия удара РФ по Северному мосту в Киеве. Фото: Reuters

Понтонные переправы не смогут в полной мере компенсировать пропускную способность киевских мостов в случае их повреждения. Для этого недостаточно просто установить сами понтоны, поскольку важную роль играют также подъездные пути, съезды и дорожная инфраструктура на обоих берегах. Кроме того, использование понтонов для общественного и тяжелого транспорта может быть опасным.

Об этом бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Понтонные переправы не смогут полноценно заменить мосты

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян скептически оценил возможность обеспечить с помощью понтонных переправ как минимум половину нынешней пропускной способности киевских мостов. По его словам, при оценке возможностей таких переправ нужно учитывать не только сам переезд через понтон, но и скорость въезда и выезда с него.

Отдельно он отметил, что необходима соответствующая дорожная инфраструктура с обоих берегов. Без нее полноценно использовать понтонную переправу также будет невозможно.

Омелян также высказался по поводу возможности движения общественного транспорта через понтоны. Он заявил, что не может представить использование таких переправ для трамваев и троллейбусов, а также отметил, что это невозможно и для метро. В то же время, что касается маршруток, он подчеркнул, что не рискнул бы перевозить ими большое количество людей через понтонную переправу.

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Подводя итог, Омелян подчеркнул, что понтонные переправы, прежде всего, могут быть предназначены для частного и легкового транспорта, но не для крупных грузовых потоков. Он объяснил это тем, что Южный мост является основной транзитной артерией для крупногабаритных грузов, следующих на восток.

"Это все-таки для частного или легкового транспорта, точно не для грузового потока", — отметил Омелян.

По его словам, использование понтонных переправ для пропуска тяжелых грузовиков было бы очень серьезным решением, за которое он лично не готов брать на себя ответственность.

Новини.LIVE сообщали, что киевляне могли бы перемещаться по Днепру на пассажирских паромах между Русановкой и Почтовой площадью, преодолевая маршрут примерно за 15 минут. В то же время новые суда придется изготавливать на заказ, а их закупка и доставка в Украину могут занять не менее года. Главным недостатком такого сообщения является сезонность, поскольку паромы, вероятно, не смогут курсировать по Днепру с ноября по март.

Новини.LIVE писали, что строительство туннеля под Днепром в Киеве может длиться от четырёх до шести лет, а его стоимость будет в 3–5 раз выше, чем строительство моста. Проектирование может занять до двух лет, ещё около года понадобится на изготовление туннелепроходческого щита и 2–3 года на само строительство. Для туннеля также придется проложить подъездные дороги с обоих берегов, а строительство по дну Днепра не рассматривается из-за нестабильных грунтов.

Новини.LIVE сообщали, что Киеву следовало готовить понтонные переправы через Днепр еще с 2022 года в качестве резервного варианта на случай повреждения мостов. В то же время понтоны не смогут обеспечить такую же пропускную способность, а движение по ним будет более медленным, чем по мостам. В случае использования таких переправ приоритет следует отдавать автобусам, которые перевозят значительно больше людей, чем частные автомобили.