В Киеве избили ветерана во время конфликта с работниками ТЦК

Работники ТЦК и полиция. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

В Киеве произошел конфликт с участием представителей группы оповещения ТЦК и ветерана, который завершился его избиением и травмированием. Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. Полиция уже открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Полиции Киева в пятницу, 22 мая.

Стычка с ТЦК: в Киеве избили ветерана

В Киеве ветерана войны избили во время столкновения с сотрудниками ТЦК.

По предварительным данным, телесные повреждения мужчина получил во время конфликта с представителями группы оповещения — военнослужащими ТЦК и СП и представителями добровольческого формирования территориальной громады.

Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы, после чего на место прибыли правоохранители и зафиксировали обстоятельства инцидента.

Шевченковским управлением полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Пострадавшему выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в рамках которого правоохранители устанавливают всех участников конфликта и их действия.

Скриншот сообщения Полиции Киева/Facebook

