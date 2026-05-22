У Києві побили ветерана під час конфлікту з працівниками ТЦК

Працівники ТЦК та поліція. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

У Києві стався конфлікт за участі представників групи оповіщення ТЦК та ветерана, який завершився його побиттям і травмуванням. Інцидент трапився у Шевченківському районі столиці. Наразі поліція вже відкрила кримінальне провадження та встановлює всі обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Поліції Києва у п'ятницю, 22 травня.

Сутичка з ТЦК: у Києві побили ветерана

У Києві ветерана війни побили під час сутички зі співробітниками ТЦК.

За попередніми даними, тілесні ушкодження чоловік отримав під час конфлікту з представниками групи оповіщення — військовослужбовцями ТЦК та СП і представниками добровольчого формування територіальної громади.

Інцидент стався у Шевченківському районі столиці, після чого на місце прибули правоохоронці та зафіксували обставини інциденту.

Читайте також:

Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Потерпілому видано направлення на судово-медичну експертизу для визначення ступеня тяжкості травм.

Наразі триває досудове розслідування, у межах якого правоохоронці встановлюють усіх учасників конфлікту та їхні дії.

Скриншот повідомлення Поліції Києва/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Києві правоохоронці затримали іноземця, який на замовлення російських спецслужб підпалював автомобілі. За даними слідства, він спочатку сам наклеював символіку ЗСУ на цивільні авто, після чого підпалював їх. Чоловіку повідомили про підозру, у нього вилучили телефон із доказами співпраці з РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що 18 травня у Деснянському районі Києва сталася стрілянина під час конфлікту між знайомими. Чоловік здійснив два постріли, після чого зачинився у квартирі, постраждалих немає. Згодом поліція затримала порушника та встановлює правову кваліфікацію події.