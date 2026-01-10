В Киеве 10 января изменили движение метро и электротранспорта

Электротранспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ввели изменения в работе общественного транспорта. Корректировки касаются движения метрополитена и электротранспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в субботу, 10 января.

Из-за российских обстрелов в Киеве поезда в метро будут курсировать с изменениями — на всех трех линиях метрополитена поезда курсируют с другими интервалами. На красной, синей и зеленой ветках метрополитена время ожидания поездов теперь составляет 10 минут. О и восстановлении графиковых интервалов в 5-6 минут после стабилизации энергетической ситуации, пассажиры будут дополнительно проинформированы.

Сообщение КГГА в Telegram. Фото: скриншот

"КП "Киевпастранс" запускает дублирующие автобусные маршруты. В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная — Кольцевая дорога"", — отмечает КГГА.

Из-за необходимости стабилизации энергосистемы весь электротранспорт на левом берегу Киева временно не будет работать. Электроэнергия, которая ранее использовалась для его питания, перенаправлена на критически важные для жизнеобеспечения города объекты инфраструктуры. На правом берегу электротранспорт работает, но с нарушением графиков.

"После восстановления стабильной работы энергосистемы столицы движение электротранспорта будет восстанавливаться постепенно, просим киевлян и гостей города с пониманием отнестись к временным изменениям и учитывать их при планировании поездок", — добавляет пресс-служба КГГА.

Напомним, что в Киеве введено аварийное отключение света. Остановлено водоснабжение, теплоснабжение и движение электротранспорта.

Ранее мы также информировали, что в Киеве 10 января введены экстренные отключения света. Горожан попросили экономно пользоваться электроэнергией.