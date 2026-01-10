Відео
Головна Київ У Києві змінили рух метро та електротранспорту

У Києві змінили рух метро та електротранспорту

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 16:39
У Києві 10 січня змінили рух метро та електротранспорту
Електротранспорт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Коригування стосуються руху метрополітену та електротранспорту.

Про це повідомила пресслужба КМДА у суботу, 10 січня.

Читайте також:

Громадський транспорт у Києві

Через російські обстріли у Києві потяги у метро курсуватимуть зі змінами — на всіх трьох лініях метрополітену потяги курсують з іншими інтервалами. На червоній, синій та зеленій гілках метрополітену час очікування потягів тепер становить 10 хвилин. Про  та відновлення графікових інтервалів в 5-6 хвилин після стабілізації енергетичної ситуації, пасажирів буде додатково проінформовано.

У Києві змінили рух метро та електротранспорту - фото 1
Допис КМДА у Telegram. Фото: скриншот

"КП "Київпастранс" запускає дублюючі автобусні маршрути. Зокрема, для дублювання Борщагівського швидкісного трамвая організовано автобусний маршрут № 3-Т "вул.Старовокзальна — Кільцева дорога"", — зазначає КМДА.

Через необхідність стабілізації енергосистеми весь електротранспорт на лівому березі Києва тимчасово не працюватиме. Електроенергію, яка раніше використовувалася для його живлення, перенаправлено на критично важливі для життєзабезпечення міста обʼєкти інфраструктури. На правому березі електротранспорт працює, але з порушенням графіків.

"Після відновлення стабільної роботи енергосистеми столиці рух електротранспорту відновлюватиметься поступово.Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитися до тимчасових змін та враховувати їх під час планування поїздок", — додає пресслужба КМДА.

Нагадаємо, що у Києві введено аварійне відключення світла. Зупинено  водопостачання, теплопостачання та рух електротранспорту. 

Раніше ми також інформували, що у Києві 10 січня запроваджені екстрені відключення світла. Містян попрохали ощадливо користуватися електроенергією.

Київ електроенергія транспорт відключення світла метрополітен
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
