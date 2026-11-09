Мост Патона в Киеве. Фото: the-city.kiev.ua

В Киеве на мосту Патона ввели реверсивное движение для водителей с светофорным регулированием. Дополнительную полосу в тестовом режиме будут использовать поочередно для проезда в разных направлениях в зависимости от времени суток.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает Новини.LIVE.

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На мосту Патона изменилось движение

Патрульная полиция Киева сообщила, что на мосту Патона ввели дополнительную реверсивную полосу. Она будет работать в тестовом режиме по представленному графику:

с 07:00 до 10:00 — в направлении с левого на правый берег;

с 16:00 до 20:00 — в направлении с правого на левый берег.

На мосту постоянно будут оставаться две полосы для движения в каждом направлении. При этом дополнительная полоса будет менять направление в соответствии с установленным графиком и сигналами специальных светофоров:

зеленая стрелка будет означать, что движение разрешено;

красный крест означает запрет на въезд;

желтая стрелка — это предупреждение об изменении направления, в таком случае водителям необходимо перестроиться и покинуть реверсивную полосу.

Если светофор не работает, выезжать на реверсивную полосу запрещено в соответствии с Правилами дорожного движения. В патрульной полиции призвали водителей учитывать нововведения при планировании маршрутов по городу.

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Обновленное движение на мосту Патона. Фото: Патрульная полиция Киева

Сообщение Патрульной полиции Киева. Скриншот: Telegram

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что в столице ввели новые схемы движения между левым и правым берегами. Такое решение обосновано дополнительными угрозами безопасности и необходимостью снизить нагрузку на основные переправы города. Изменения коснутся моста Патона, Южного и Северного мостов.

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