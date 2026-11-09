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Головна Київ У Києві змінили схему руху на мосту Патона

У Києві змінили схему руху на мосту Патона

Ua ru
9 листопада 2026 20:28
У столиці змінили схему руху на мосту Патона the-city.kiev.ua
Міст Патона в Києві. Фото: the-city.kiev.ua

У Києві на мосту Патона запровадили реверсивний рух для водіїв зі світлофорним регулюванням. Додаткову смугу в тестовому режимі використовуватимуть почергово для проїзду в різних напрямках залежно від часу доби.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва, передає Новини.LIVE.

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На мосту Патона змінився рух

Патрульна поліція Києва повідомила, що на мосту Патона запровадили додаткову реверсивну смугу. Вона буде працювати в тестовому режимі за поданим графіком:

  • з 07:00 до 10:00 — у напрямку з лівого на правий берег;
  • з 16:00 до 20:00 — у напрямку з правого на лівий берег.

На мосту постійно залишатимуться дві смуги для руху в кожному напрямку. Водночас додаткова смуга змінюватиме напрямок відповідно до встановленого графіка та сигналів спеціальних світлофорів:

  • зелена стрілка буде означати, що рух дозволено;
  • червоний хрест означає заборону на в’їзд;
  • жовта стрілка — це попередження про зміну напрямку, в такому випадку водіям треба перелаштуватись та залишити реверсивну смугу.

Якщо світлофор не працює, виїжджати на реверсивну смугу заборонено відповідно до Правил дорожнього руху. У патрульній поліції закликали водіїв враховувати нововведення під час планування маршрутів містом.

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Допис Патрульної поліції Києва. Скриншот: Telegram

Новини Києва

Новини.LIVE інформували, що в столиці запровадили нові схеми руху між лівим та правими берегами. Таке рішення обґрунтоване додатковими загрозами безпеці та потребі зменшити навантаження на основні переправи міста. Зміни торкнуться мосту Патона, Південного та Північного мостів.

Ми писали, що міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що 20% житлових будинків не підключені до опалення. Він заявив, що ця статистика стосується будинків, що обслуговуються комунальними компаніями. У школах, лікарнях, дитячих садках подали опалення раніше.

Київ поліція авто правила дорожнього руху міст Патона
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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