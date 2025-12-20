В Киеве реконструируют заброшенную школу под детсад за 240 млн грн

Школа в Киеве. Фото: "Наши деньги"

В Соломенском районе Киева планируют осуществить реконструкцию заброшенной школы на улице Андрея Мельника для размещения детского сада. Потратить на это планируют 240 миллионов гривен. Однако как оказалось, в сметах указаны цены значительно выше рынка.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на Prozorro.

Ремонт школы в Соломенском районе Киева

До конца 2027 года помещение хотят полностью реконструировать и обустроить детский сад. Планом предусмотрен демонтаж, выполнение основных строительных работ и внутренняя отделка. В помещении должны смонтировать лифт, узел учета тепла, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.

План детского сада. Фото: "Наши деньги"

Кроме того, запланированы электромонтажные работы, в частности установка солнечных панелей, а также охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение и молниезащита.

После завершения работ в здании планируют установить мебель, оборудовать освещение для внутренних пространств и осуществить благоустройство прилегающей территории.

Однако журналисты выяснили, что в сметах заложены суммы за материалы, которые значительно превышают их реальную рыночную стоимость:

цену алюминиевых фасадных панелей в смете определили на уровне 3 тысячи грн за квадратный метр, тогда как на рынке подобные материалы можно приобрести примерно за 1 300 грн;

в смете красный кирпич оценили в 22 грн за одну штуку, тогда как в рознице он стоит почти вдвое меньше;

стоимость арматуры в смете определили на уровне 54 тысячи грн за тонну, тогда как на рынке она стоит примерно 34 тысячи грн.

Вследствие завышения цен бюджет может потерять десятки миллионов гривен.

