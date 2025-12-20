Видео
В Киеве хотят из школы построить садик — цены сильно завышены

В Киеве хотят из школы построить садик — цены сильно завышены

Дата публикации 20 декабря 2025 12:45
В Киеве реконструируют заброшенную школу под детсад за 240 млн грн
Школа в Киеве. Фото: "Наши деньги"

В Соломенском районе Киева планируют осуществить реконструкцию заброшенной школы на улице Андрея Мельника для размещения детского сада. Потратить на это планируют 240 миллионов гривен. Однако как оказалось, в сметах указаны цены значительно выше рынка.

Об этом сообщают "Наши деньги" со ссылкой на Prozorro.

Ремонт школы в Соломенском районе Киева

До конца 2027 года помещение хотят полностью реконструировать и обустроить детский сад. Планом предусмотрен демонтаж, выполнение основных строительных работ и внутренняя отделка. В помещении должны смонтировать лифт, узел учета тепла, а также системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и водоотведения.

У Києві хочуть відремонтувати школу та створити садок
План детского сада. Фото: "Наши деньги"

Кроме того, запланированы электромонтажные работы, в частности установка солнечных панелей, а также охранная и пожарная сигнализации, видеонаблюдение и молниезащита.

После завершения работ в здании планируют установить мебель, оборудовать освещение для внутренних пространств и осуществить благоустройство прилегающей территории.

Однако журналисты выяснили, что в сметах заложены суммы за материалы, которые значительно превышают их реальную рыночную стоимость:

  • цену алюминиевых фасадных панелей в смете определили на уровне 3 тысячи грн за квадратный метр, тогда как на рынке подобные материалы можно приобрести примерно за 1 300 грн;
  • в смете красный кирпич оценили в 22 грн за одну штуку, тогда как в рознице он стоит почти вдвое меньше;
  • стоимость арматуры в смете определили на уровне 54 тысячи грн за тонну, тогда как на рынке она стоит примерно 34 тысячи грн.

Вследствие завышения цен бюджет может потерять десятки миллионов гривен.

Напомним, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что в столице еще не урегулирован вопрос с укрытиями.

Ранее Витренко объяснил, что стоимость строительства метро на Виноградарь выросла в шесть раз.

Киев школы строительство детский садик строительные материалы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
