У Києві реконструюють закинуту школу під дитсадок за 240 млн грн

Школа в Києві. Фото: "Наші гроші"

У Соломʼянському районі Києва планують здійснити реконструкцію закинутої школи на вулиці Андрія Мельника для розміщення дитячого садка. Витратити на це планують 240 мільйонів гривень. Однак як виявилось, у кошторисах вказані ціни значно вище ринку.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Ремонт школи у Солом’янському районі Києва

До кінця 2027 року приміщення хочуть повністю реконструювати та облаштувати дитячий садок. Планом передбачено демонтаж, виконання основних будівельних робіт і внутрішнє оздоблення. У приміщенні мають змонтувати ліфт, вузол обліку тепла, а також системи опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення.

План дитячого садка. Фото: "Наші гроші"

Крім того, заплановані електромонтажні роботи, зокрема встановлення сонячних панелей, а також охоронна та пожежна сигналізації, відеоспостереження та блискавкозахист.

Після завершення робіт у будівлі планують встановити меблі, обладнати освітлення для внутрішніх просторів та здійснити благоустрій прилеглої території.

Однак журналісти з’ясували, що в кошторисах закладено суми за матеріали, які значно перевищують їхню реальну ринкову вартість:

ціну алюмінієвих фасадних панелей у кошторисі визначили на рівні 3 тисячі грн за квадратний метр, тоді як на ринку подібні матеріали можна придбати приблизно за 1 300 грн;

у кошторисі червону цеглу оцінили у 22 грн за одну штуку, тоді як у роздріб вона коштує майже удвічі менше;

вартість арматури в кошторисі визначили на рівні 54 тисячі грн за тонну, тоді як на ринку вона коштує приблизно 34 тисячі грн.

Внаслідок завищення цін бюджет може втратити десятки мільйонів гривень.

