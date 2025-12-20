Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві хочуть зі школи збудувати садочок — ціни значно завищено

У Києві хочуть зі школи збудувати садочок — ціни значно завищено

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 12:45
У Києві реконструюють закинуту школу під дитсадок за 240 млн грн
Школа в Києві. Фото: "Наші гроші"

У Соломʼянському районі Києва планують здійснити реконструкцію закинутої школи на вулиці Андрія Мельника для розміщення дитячого садка. Витратити на це планують 240 мільйонів гривень. Однак як виявилось, у кошторисах вказані ціни значно вище ринку.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Реклама
Читайте також:

Ремонт школи у Солом’янському районі Києва

До кінця 2027 року приміщення хочуть повністю реконструювати та облаштувати дитячий садок. Планом передбачено демонтаж, виконання основних будівельних робіт і внутрішнє оздоблення. У приміщенні мають змонтувати ліфт, вузол обліку тепла, а також системи опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення.

У Києві хочуть відремонтувати школу та створити садок
План дитячого садка. Фото: "Наші гроші"

Крім того, заплановані електромонтажні роботи, зокрема встановлення сонячних панелей, а також охоронна та пожежна сигналізації, відеоспостереження та блискавкозахист.

Після завершення робіт у будівлі планують встановити меблі, обладнати освітлення для внутрішніх просторів та здійснити благоустрій прилеглої території.

Однак журналісти з’ясували, що в кошторисах закладено суми за матеріали, які значно перевищують їхню реальну ринкову вартість:

  • ціну алюмінієвих фасадних панелей у кошторисі визначили на рівні 3 тисячі грн за квадратний метр, тоді як на ринку подібні матеріали можна придбати приблизно за 1 300 грн;
  • у кошторисі червону цеглу оцінили у 22 грн за одну штуку, тоді як у роздріб вона коштує майже удвічі менше;
  • вартість арматури в кошторисі визначили на рівні 54 тисячі грн за тонну, тоді як на ринку вона коштує приблизно 34 тисячі грн.

Внаслідок завищення цін бюджет може втратити десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що в столиці ще не врегульовано питання з укриттями.

Раніше Вітренко пояснив, що вартість будівництва метро на Виноградар зросла в шість разів.

Київ школи будівництво дитячий садочок будівельні матеріали
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації