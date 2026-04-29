В Киеве хотят обновить зону возле озера Вербное: что там сейчас
На Оболони в Киеве обещают обновить зону отдыха возле озера Вербное. Там планируют обустроить новую входную группу и безбарьерный спуск к воде. Сейчас ситуация на прилегающей территории крайне иная: доступ к воде затруднен.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.
Территория возле озера Вербное в Киеве
По планам после обустройства благоустройства возле озера Вербное в столице должен появиться пандус и будут обновлены подходы к берегу. Пространство обещают упорядочить и сделать инклюзивным, чтобы отдых у озера был доступен людям с инвалидностью, родителям с колясками и другим маломобильным группам населения.
Сейчас же территория вокруг озера выглядит кардинально иначе. Доступ к воде местами сложный, подходы неровные, а инфраструктура полностью устарела. Жители Киева отмечают, что здесь уже давно нужно было навести порядок.
Пока речь идет лишь о планах обустроить территорию, ведь конкретных сроков начала или завершения работ не называют. Реализация проекта в значительной степени зависит от финансирования.
