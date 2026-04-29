Главная Киев В Киеве хотят обновить зону возле озера Вербное: что там сейчас

В Киеве хотят обновить зону возле озера Вербное: что там сейчас

Дата публикации 29 апреля 2026 13:35
В Киеве хотят обновить зону возле озера Вербное: что там сейчас
Лестница к озеру Вербное в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На Оболони в Киеве обещают обновить зону отдыха возле озера Вербное. Там планируют обустроить новую входную группу и безбарьерный спуск к воде. Сейчас ситуация на прилегающей территории крайне иная: доступ к воде затруднен.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Территория возле озера Вербное в Киеве

По планам после обустройства благоустройства возле озера Вербное в столице должен появиться пандус и будут обновлены подходы к берегу. Пространство обещают упорядочить и сделать инклюзивным, чтобы отдых у озера был доступен людям с инвалидностью, родителям с колясками и другим маломобильным группам населения.

Біля озера Вербне у Києві хочуть привести в порядок територію
Лестница на территории возле озера Вербное в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Біля озера Вербне у Києві хочуть привести в порядок територію
Разрушенная лестница возле озера Вербное в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Сейчас же территория вокруг озера выглядит кардинально иначе. Доступ к воде местами сложный, подходы неровные, а инфраструктура полностью устарела. Жители Киева отмечают, что здесь уже давно нужно было навести порядок.

Біля озера Вербне у Києві хочуть привести в порядок територію
Территория возле озера Вербное в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Пока речь идет лишь о планах обустроить территорию, ведь конкретных сроков начала или завершения работ не называют. Реализация проекта в значительной степени зависит от финансирования.

Біля озера Вербне у Києві хочуть привести в порядок територію
Состояние зоны отдыха возле озера Вербное в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве девушка упала в яму с водой из-за того, что место не было ограждено. По факту травмирования жительницы столицы правоохранители открыли уголовное производство.

Также мы писали о том, что во время непогоды, которая накрыла Киев, был уничтожен один из старейших природных памятников столицы. Речь идет о 150-летнем каштане Иващенко. Дерево имело официальный статус памятника с 2013 года, но упало из-за сильного ветра.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
