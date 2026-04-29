Головна Київ У Києві хочуть оновити зону біля озера Вербне: що там зараз

Дата публікації: 29 квітня 2026 13:35
Сходи до озера Вербне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

На Оболоні у Києві обіцяють оновити зону відпочинку біля озера Вербне. Там планують облаштувати нову вхідну групу та безбар'єрний спуск до води. Зараз ситуація на прилеглій території вкрай інша: доступ до води ускладнений.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Олександр Саюн.

За планами після облаштування благоустрою біля озера Вербне у столиці має з'явитися пандус та будуть оновлені підходи до берега. Простір обіцяють упорядкувати та зробити інклюзивним, аби відпочинок біля озера був доступний людям з інвалідністю, батькам з візочками та іншим маломобільним групам населення.

Сходи на території біля озера Вербне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн
Зруйновані сходи біля озера Вербне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Зараз же територія навколо озера має кардинально інший вигляд. Доступ до води подекуди складний, підходи нерівні, а інфраструктура повністю застаріла. Мешканці Києва зазначають, що тут вже давно потрібно було навести лад.

Територія біля озера Вербне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Поки що йдеться лише про плани облаштувати територію, адже конкретних строків початку чи завершення робіт не називають. Реалізація проєкту значною мірою залежить від фінансування.

Стан зони відпочинку біля озера Вербне у Києві. Фото: Новини.LIVE/Олександр Саюн

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві дівчина впала у яму з водою через те, що місце не було огороджене. За фактом травмування мешканки столиці правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Також ми писали про те, що під час негоди, яка накрила Київ, було знищено одну з найстаріших природних пам'яток столиці. Йдеться про 150-річний каштан Іващенка. Дерево мало офіційний статус пам'ятки з 2013 року, але впало через сильний вітер.

Київ ремонт відпочинок благоустрій
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Ольга Антоновська
