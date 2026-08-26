ДТП у Подільському районі Києва: постраждали вісім людей

ДТП у Києві. Фото: Поліція Києва

У Подільському районі Києва сталася ДТП із вісьмома постраждалими. За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen із проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Там він зіткнувся з Toyota Prius, після чого водія та пасажирів мікроавтобуса госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП у Києві

Автопригода сталася 26 серпня близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської.

Пошкоджена Toyota Prius. Фото: Нацполіція України

За попередньою інформацією, водій Volkswagen рухався з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом. На перехрестя він виїхав на заборонний сигнал світлофора, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Prius.

Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримали вісім осіб — водій та пасажири мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізували.

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Поліція встановлює обставини аварії

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють механізм та всі обставини автопригоди.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що на Київщині СБУ та Нацполіція запобігли замаху на керівника підприємства оборонно-промислового комплексу. За даними слідства, до організації вбивства причетна ФСБ РФ, а виконавець намагався встановити вибухівку під автомобілем посадовця. Підозрюваного затримали в Польщі під час спроби виїхати до Росії.

Також Новини.LIVE писали, що Київрада готує висловлення недовіри директору Департаменту фінансів КМДА Володимиру Репіку. Відповідний проєкт рішення зареєстрували 21 серпня. Серед претензій до посадовця — нібито ігнорування ініціатив щодо збільшення видатків на Сили оборони України.